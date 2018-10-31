Bayram Coşkusunu Doyasıya Yaşadılar

Okuma süresi 1 dakika

Çayyolu Rotary Kulübü tarafından, Kulüp Başkanı Sevcan Özatay önderliğinde Cumhuriyetin 95. yılı için kutlama düzenlendi.

Ankara CerModern’de gerçekleşen kutlamada “Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet” isimli bir de sergi yer aldı. Daha önce İzmir Karikatür Müzesi’nde sergilenen “Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet” sergisinde araştırmacı yazar İsmail Şen’in 1919 ile 1938 yılları arasında 50’ye yakın yerli ve yabancı mizah yayınından Türkçe’ye çevirisi yapılarak oluşturulmuş eserler yer alıyor. Gecede son dönemde farklı işlere imza atan ve dünya çapında birçok konser veren şef Musa Göçmen ve orkestrası sahne aldı ve konukların Cumhuriyet coşkusunu marşlar eşliğinde en güzel şekilde yaşamasını sağladı.