En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Bayram Coşkusunu Doyasıya Yaşadılar

Sevcan-Cenk Özatay
Recai-Sevgi Soluk
Selin Üner
Elif-İlkay Özcihan
Nazlıcan Soluk
Taylan-Selen Güyer
Emine-Mert Özmut
Erhan Yalçın,Burak Güzeloğlu
Ezgi Tığlı
Handan Keleş,Harun Çetin,Yeşim Ülkü
Miray Karaman,Ahmet Özay
Perim-Emre Tokluoğlu
Rüksan Özerdem
Seda-Hikmet Altın
Utku Özses,Elif Özlem Şimşek
Zuhal Erol
Davet

Bayram Coşkusunu Doyasıya Yaşadılar

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Çayyolu Rotary Kulübü tarafından, Kulüp Başkanı Sevcan Özatay önderliğinde Cumhuriyetin 95. yılı için kutlama düzenlendi.

Ankara CerModern’de gerçekleşen kutlamada “Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet” isimli bir de sergi yer aldı. Daha önce İzmir Karikatür Müzesi’nde sergilenen “Karikatürlerde Atatürk ve Cumhuriyet” sergisinde araştırmacı yazar İsmail Şen’in 1919 ile 1938 yılları arasında 50’ye yakın yerli ve yabancı mizah yayınından Türkçe’ye çevirisi yapılarak oluşturulmuş eserler yer alıyor. Gecede son dönemde farklı işlere imza atan ve dünya çapında birçok konser veren şef Musa Göçmen ve orkestrası sahne aldı ve konukların Cumhuriyet coşkusunu marşlar eşliğinde en güzel şekilde yaşamasını sağladı.

0
Etiketler:
, , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Entegre tesis yönetiminde sektörün öncü firmalarından Tepe Servis, Bilkent Otel’de gerçekleşen bir baloyla 10.yılını kutladı. 2008 yılında kurulan

Davet

Ankara Koru Rotary Kulübü, Ankara’daki bir devlet okuluna kurulacak “Üç Boyutlu Eğitim Sistemi” projesine destek vermek amacıyla,

Balo, Davet

Ankara Genç İş Adamlar Derneği (ANGİAD) tüm üyeleriyle birlikte 2018’e erkenden merhaba dedi.  Yılbaşı balosuna iş ve

%d blogcu bunu beğendi: