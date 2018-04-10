Bahar modası…
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin katıldığı moda etkinliğinde, davetliler şıklıklarıyla 2018 bahar modasını davete taşındı.
Cemiyetin ünlü isimleri, bir alışveriş sitesiyle Eda Franci ve Seda Yenigün’ün birlikte düzenlediği bahar davetinde bir araya geldi. Fenix İstanbul’daki moda davetinde buluşan hanımlar, Eda Franci ve Seda Yenigün’ün tasarımlarıyla hazırlanan koleksiyonu yakından görme şansı yakaladı. Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Etel Baler, Serra Türker’in de yer aldığı davette, konuklar şıklıklarıyla bahar modasını davete taşıdı. Arzu Sabancı, beyaz dantelden oluşan kombiniyle dikkat çekerken Ayşe Boyner ile Ümit Boyner ise baharın enerjisini yansıtan elbiseleriyle göz kamaştırdı.
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