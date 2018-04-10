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Bahar modası…

ELİF-AYŞE BOYNER
ARZU KUNT
ARZU SABANCI
BURCU ŞENDİR
ETEL BALER
İPEK KÖSE
RAISA SASON
SEDA YENİGÜN, EDA FRANCI
SERRA TÜRKER
ÜMİT BOYNER
Davet

Bahar modası…

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Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin katıldığı moda etkinliğinde, davetliler şıklıklarıyla 2018 bahar modasını davete taşındı.

Cemiyetin ünlü isimleri, bir alışveriş sitesiyle Eda Franci ve Seda Yenigün’ün birlikte düzenlediği bahar davetinde bir araya geldi. Fenix İstanbul’daki moda davetinde buluşan hanımlar, Eda Franci ve Seda Yenigün’ün tasarımlarıyla hazırlanan koleksiyonu yakından görme şansı yakaladı. Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Etel Baler, Serra Türker’in de yer aldığı davette, konuklar şıklıklarıyla bahar modasını davete taşıdı. Arzu Sabancı, beyaz dantelden oluşan kombiniyle dikkat çekerken Ayşe Boyner ile Ümit Boyner ise baharın enerjisini yansıtan elbiseleriyle göz kamaştırdı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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