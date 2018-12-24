Ayvaz Balık’ta Şık Düğün

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Ayvaz Balık Restoran’ın Sahibi Gürkan Ayvaz, Sisters Butik Sahibi ile Konsept Danışmanı Pınar Havabulut, Ayvaz Balık Restoran’da gerçekleştirilen çok şık ve sade bir düğünle dünyaevine girdi.

6,5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, ailelerinin ve dostlarının katıldığı çok şık bir törenle mutluluğa evet dediler. Kendi tasarımları olan gelinlik ve damatlığı en özel günlerinde tercih eden Gürkan Ayvaz ve Pınar Havabulut, balayında uzun süre Türkiye turu yapacaklar.