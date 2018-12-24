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Ayvaz Balık’ta Şık Düğün

Pınar Hava Bulut, Gürkan Ayvaz
Ali-Şefika Havabulut
Bahar Dalbudak, Safiye Karaca, Recep Sezgin
Ceren Atik, Aylin Avcı
Eralp-Tansel Yenilmez
Gözde Hülagü
Mediha-Emre Yağcı
Mustafa Çolak, Cem Çolak, Bekir Öztürk
Özgül Ayvaz Kurt, Ayşegül Bulut, Nevin Ayvaz, Nilsen Saraç
Özlem Karaman
Taner Taşdemir, Merve Karaman
Davet, Düğün

Ayvaz Balık’ta Şık Düğün

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Ayvaz Balık Restoran’ın Sahibi Gürkan Ayvaz, Sisters Butik Sahibi ile Konsept Danışmanı Pınar Havabulut, Ayvaz Balık Restoran’da gerçekleştirilen çok şık ve sade bir düğünle dünyaevine girdi.

6,5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, ailelerinin ve dostlarının katıldığı çok şık bir törenle mutluluğa evet dediler. Kendi tasarımları olan gelinlik ve damatlığı en özel günlerinde tercih eden Gürkan Ayvaz ve Pınar Havabulut, balayında uzun süre Türkiye turu yapacaklar.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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