Ayhan Bozkurt Anısına Golf Turnuvası

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kurt Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bozkurt anısına Ankara Golf Kulübü’nde bir turnuva düzenlendi.

Demirören Holding ve Demirören Medya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası, Kurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Ayhan Bozkurt adına Ankara Golf Kulübünde golf turnuvası düzenledi. İş ve siyaset dünyasından yoğun katılımın olduğu turnuvada eğlenceli anların yanı sıra duygusal anlar da yaşandı. Birçok farklı kategoride yapılan turnuvada sıralamaya giren katılımcılar ödüllerini merhum iş adamı Ayhan Bozkurt’un eşi ve çocuklarının elinden aldı.