Ayaz Müzesi 10 Yaşında
Ankara’nın önemli sanat merkezlerinden Mustafa Ayaz Müzesi, kuruluşunun 10. yılını özel bir gece ile kutladı.
Ressam Mustafa Ayaz, 50 yılı aşkın sanat hayatından seçtiği parçalardan oluşan özel bir seçki ile sanatseverlerle buluştu. Müzenin sadece kendisinin değil, sanatseverlerin de olduğunu ifade eden Ayaz, “Umarım 20’nci yılını da kutlarız hep birlikte. Ben zengin bir ailenin çocuğu değilim, Köy Enstitüleri sayesinde okudum. Köy Enstitüleri olmasaydı bu müze de olmazdı” dedi.
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