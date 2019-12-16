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Ayaz Müzesi 10 Yaşında

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Işıl Gürbüz
Ömer İçkale
Sertaç Darcan
Sevil Alıcı, Leman Aygün
Siret Uyanık
Tuğçe İnal
Veli Sarıtoprak
Davet

Ayaz Müzesi 10 Yaşında

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın önemli sanat merkezlerinden Mustafa Ayaz Müzesi, kuruluşunun 10. yılını özel bir gece ile kutladı.

Ressam Mustafa Ayaz, 50 yılı aşkın sanat hayatından seçtiği parçalardan oluşan özel bir seçki ile sanatseverlerle buluştu. Müzenin sadece kendisinin değil, sanatseverlerin de olduğunu ifade eden Ayaz, “Umarım 20’nci yılını da kutlarız hep birlikte. Ben zengin bir ailenin çocuğu değilim, Köy Enstitüleri sayesinde okudum. Köy Enstitüleri olmasaydı bu müze de olmazdı” dedi.

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Yazar Hakkında /

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