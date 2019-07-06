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AYA 19.Resim Müzayedesi

Davet

AYA 19.Resim Müzayedesi

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Okuma süresi 2 dakika

Bodrum’da düzenlenen 19. Resim Müzayedesi’nde 50 eser, açık artırma ile sanatseverlerle buluştu.

AYA Galeri Müzayede Evi, RC Sanat Galerisi ve Müzayede Evi, ve Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi’nin iş birliği ile AYA 19. Resim Müzayedesi, Oasis Büyük Toplantı Salonu’nunda gerçekleştirildi. Yuliya Ergene ve Rahmi Çöğendez’in birlikte yönettiği müzayede; Haluk Evitan, Remzi Taşkıran, Adnan Turani, Yusuf Bilge, Cüneyt Süer gibi yerli sanatçıların eserlerinin yanı sıra 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali’ne katılan Aleksandr Uglov, Aleksandr Melnikov, Anatoliy Zhuk, Giorgi Melikidze, David Sanaia gibi usta fırçaların da eserlerinin arasında yer aldığı 50 parça açık arttırmayla satışa çıktı. Telefonla da katılımın sağlandığı müzayedede eserler koleksiyonerlerle buluştu.

Yaklaşık bir buçuk saat süren müzayedenin sonunda Rahmi Çöğendez: “Müzayedeyi Yuliya Ergene ile birlikte sunduk. Güzel bir düet oldu. Bodrum’daki ilk yaz müzayedemizdi ama gerçekten çok çok neşeli geçti. Bodrum’un sıcağına yaraşır keyifli müzayedelerimizle yaz boyunca Bodrumlularla olacağız,” dedi.

Aya Galeri ve Müzayede Evi Sahibi Yuliya Ergene ise: “Bodrum’a ilk kez Aya Müzayede olarak geldik ve çok güzel 50 tane eser getirdik. Koleksiyonda yerli ve yabancı sanatçıların eserleri vardı. Bodrum’da yaşayanları ve Bodrum’a tatile gelen herkesi temmuz ve ağustos aylarında yapacağımız müzayedelere davet ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Sanatseverler, eserlere ait online kataloğu www.ayamuzayede.com’dan ve Oasis Büyük Toplantı Salonu’nu ziyaret ederek eserleri görebilecekler. Koleksiyonerler eserler için teklif verebilir, üst limit belirleyebilir veya müzayede günü telefonla katılmak için rezervasyon formu doldurulabilir.

Geçmişten günümüze birçok değerli sanatçıyı bünyesinde ağırlayarak Bodrumlularla buluşturan Oasis Sanat Galerisi, sanata farklı bir bakış açısı getirmeye devam ediyor. Canlı müzayedenin yanı sıra 2018’den bu yana sessiz müzayedelere de ev sahipliği yapan Oasis Sanat Galerisi’nde “Renklerin Suda Dansı” ismiyle; Haluk Evitan, Olga Eren, Sergey Shcherbakov ve Yusuf Bilge’nin sulu boya eserlerinden oluşan bir sessiz müzayede seyircilerle buluşacak, ardından da karma eserlerden oluşan bir sessiz müzayede Oasis Sanat Galerisi’nin duvarlarını renklendirecek. Sessiz Müzayede hakkında daha detaylı bilgi almak, müzayedelere teklif vermek için www.sessizmuzayede.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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