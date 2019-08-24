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Avrupa Şampiyonu Alaçatı’da Belli Oluyor

Çağla Kubat
Davet

Avrupa Şampiyonu Alaçatı’da Belli Oluyor

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Okuma süresi 1 dakika

Alaçatı, IFCA Slalom Çocuk- Genç-Master Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Vetsel’in ana sponsorluğunda Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından 1-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyona 10’dan fazla ülkeden 100’e yakın sporcu katılacak.

Kendine özgü mimarisi, asma bahçeleri, yeldeğirmenleriyle bilinen Alaçatı, devamlı düzgün esen rüzgarı ve Türk misafirperverliği ile “Windsurf Slalom sınıfında dünyanın başkenti” olarak biliniyor. 2011 yılından bu yana pek çok başarılı organizasyona imza atan Çağla Kubat Windsurf Academy’nin kurucusu olan Çağla Kubat Diaz organizasyonla ilgili olarak; ‘Bu senede büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Özellikle windsurf dünyasında çok önemli bir yere sahip olan bu destinasyonun Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Bir sonra ki hedefimiz PWA ile birlikte burada Dünya Şampiyonası’nı düzenlemek,umarız bunu da gerçekleştiririz’ dedi.

Şampiyona’da yer alacak Türk sporculardan da bahseden Çağla Kubat Diaz; ‘Çok önemli sporcular yetiştiğini gözlemliyorum. Bu şampiyonada mutlaka dereceye girecek sporcularımız olacaktır. Bizim de akademi olarak yetiştirdiğimiz youth ve junior kategorsinde yarışacak olan sporcularımız var. Çıtayı biraz yükseltmek gerekirse, aralarından avrupa şampiyonu çıkacağını düşüyorum’dedi.

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