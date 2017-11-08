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Atlasglobal’den “Kıpkırmızı” bir gece

Murat Ersoy, Başaran Ulusoy, Nisa Ersoy, Ayşe Mina Ersoy, Ali Kerim Ersoy
Nisa Ersoy, Murat Ersoy
Tuna Tunca, Semra Erener Ozalcin, Murat Ersoy, Nisa Ersoy, Reha Arar, Elif Ergezen, Recep Emanet
Davet, Kutlama

Atlasglobal’den “Kıpkırmızı” bir gece

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Büyümesini hız kesmeden sürdüren Atlasglobal’in, ev sahipliğinde düzenlenen Red Night partinin bu yılki adresi Ortaköy Ruby Club oldu. Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı partiye katılanlar geç saatlere kadar gecenin tadını çıkardı.

Global havayolu şirketi olma vizyonuyla büyümesi sürdüren Atlasglobal, kurumsal rengi kırmızıdan yola çıkarak yarattığı konsept olan Red Night partisinin bu yıl beşincisini gerçekleştirdi. İstanbul Ortaköy’de yer alan Ruby Club’ta düzenlenen davet, Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve eşi Elexus Otel Yönetim Kurulu Başkanı Nisa Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Turizm ve havacılık dünyasının önde gelen isimleri, seyahat acenteleri temsilcileri, Atlasglobal’in iş ortakları ve basın mensuplarının katıldığı gecede misafirler, eğlencenin ve Boğaz’ın tadını çıkardı.

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, gecede yaptığı konuşmada, yurt dışındaki planlamalarına ve büyüme hedeflerine dikkat çekti. Ersoy, Atlasglobal’in uluslararası standartta rekabet eden global bir havayolu şirketi haline geldiğine vurgu yaparak şöyle devam etti: “2014’te 7 adet dış hat uçuşumuz varken, 2017’yi 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirerek kapatıyoruz. Bu yıl Rusya’da 5 destinasyonu uçuş ağımıza kattık, yaz sezonunda Antalya ve Dalaman’dan Rusya’daki birçok noktaya uçuş gerçekleştirdik. 2018’de de Rusya uçuşlarımız devam edecek, yaz döneminde Antalya’dan 14, Dalaman’dan 6 noktaya uçuş gerçekleştireceğiz. Rusya’ya yönelik uçuş ağımıza İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan da 3 yeni nokta daha ekleyeceğiz. Atlasglobal olarak 2016 yılında 3,6 milyon yolcu taşıdık, 2017’yi 4,5 milyon yolcu ile kapatmayı planlıyoruz. 2018’de ise 6,5 milyon yolcu taşımayı planlıyoruz.”

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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