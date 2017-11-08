Atlasglobal’den “Kıpkırmızı” bir gece

yazan: MAG 24

Büyümesini hız kesmeden sürdüren Atlasglobal’in, ev sahipliğinde düzenlenen Red Night partinin bu yılki adresi Ortaköy Ruby Club oldu. Sektörün önemli isimlerinin yer aldığı partiye katılanlar geç saatlere kadar gecenin tadını çıkardı.

Global havayolu şirketi olma vizyonuyla büyümesi sürdüren Atlasglobal, kurumsal rengi kırmızıdan yola çıkarak yarattığı konsept olan Red Night partisinin bu yıl beşincisini gerçekleştirdi. İstanbul Ortaköy’de yer alan Ruby Club’ta düzenlenen davet, Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve eşi Elexus Otel Yönetim Kurulu Başkanı Nisa Ersoy’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Turizm ve havacılık dünyasının önde gelen isimleri, seyahat acenteleri temsilcileri, Atlasglobal’in iş ortakları ve basın mensuplarının katıldığı gecede misafirler, eğlencenin ve Boğaz’ın tadını çıkardı.

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, gecede yaptığı konuşmada, yurt dışındaki planlamalarına ve büyüme hedeflerine dikkat çekti. Ersoy, Atlasglobal’in uluslararası standartta rekabet eden global bir havayolu şirketi haline geldiğine vurgu yaparak şöyle devam etti: “2014’te 7 adet dış hat uçuşumuz varken, 2017’yi 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş gerçekleştirerek kapatıyoruz. Bu yıl Rusya’da 5 destinasyonu uçuş ağımıza kattık, yaz sezonunda Antalya ve Dalaman’dan Rusya’daki birçok noktaya uçuş gerçekleştirdik. 2018’de de Rusya uçuşlarımız devam edecek, yaz döneminde Antalya’dan 14, Dalaman’dan 6 noktaya uçuş gerçekleştireceğiz. Rusya’ya yönelik uçuş ağımıza İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan da 3 yeni nokta daha ekleyeceğiz. Atlasglobal olarak 2016 yılında 3,6 milyon yolcu taşıdık, 2017’yi 4,5 milyon yolcu ile kapatmayı planlıyoruz. 2018’de ise 6,5 milyon yolcu taşımayı planlıyoruz.”