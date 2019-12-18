En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik video kapak-konusu odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Atiye’ye Görkemli Gala

Abdullah Oğuz
Alina Boz
Aslı Kızmaz, İbrahim Selim
Beste Kökdemir
Bihter-Selim Bayraktar
Boran Kuzum
Cansu Tosun
Defne Kayalar
Ece Yörenç
Efecan Şenolsun
Elçin Sangu
Emre Yetkin, Burcu Biricik
Esra Değirmencioğlu
Ezgi Mola
Hazar Ergüçlü
Kenan Doğulu
Mehmet Kurtuluş
Mehmet Günsur
Melisa Sezen
Melisa Şenolsun, Beren Saat
Muzaffer Yıldırım
Özgür Masur
Pınar Deniz
Davet

Atiye’ye Görkemli Gala

yazan:
25
Okuma süresi 2 dakika

NETFLIX’İN MERAKLA BEKLENEN İKİNCİ TÜRK ORİJİNAL DİZİSİ ATİYE’NİN GALASI, BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Netflix’in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı heyecanla beklenen ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti.

Genç ve güzel ressam Atiye’nin geçmişten günümüze uzanan mistik yolculuğunu anlatan dizinin galasına yapımın tüm oyuncularının yanısıra, Netflix Uluslararası Orjinal Yapımlar Direktörü Micheal Azzolino, Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, yapımcı Onur Güvenatam, yönetmenler Gönenç Uyanık ve Ozan Açıktan ile dizinin senaristi Nuran Evren Şit katıldı.

Dizinin ilk bölümünün izlendiği galada Hazar Ergüçlü, Elçin Sangu, Burcu Biricik, Ezgi Mola, Boran Kuzum, Efecan Şenolsun, Alina Boz, Pınar Deniz, Abdullah Oğuz, Muzaffer Yıldırım, Beste Kökdemir, Bihter-Selim Bayraktar, İbrahim Selim, Burcu Biricik-Emre Yetkin, Esra Değirmencioğlu, Cansu Tosun, Mehmet Kurtuluş ve Pınar Deniz‘inde aralarında bulunduğu sanat, moda hayatından çok sayıda ünlü akın etti.

Galanın ardından gerçekleşen partide Kenan Doğulu sürprizi

Maksut Aşkar’ın gastronomik deneyimi eşliğinde başlayan gece, gösterim sonrası Mercan Dede’nin mistik performansı ile devam etti. Gecenin sürprizi ise Atiye galasına özel olarak gerçekleştirdiği performansıyla Kenan Doğulu oldu. Kenan Doğulu 20 kişilik orkestrası ve kendisine eşlik eden yöresel Türk enstrümanlarından oluşan bu geceye özel şovuyla  ‘Susma’ şarkısını seslendirdi.

0
Etiketler:
, , , , , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Nazen’de müşterileri için özel bir gün düzenledi. Düzenlenen özel günde konuklar örnek daireyi gezdi ve sonrasında lezzetli

Davet

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun, gelirini kız çocuklarının eğitimine katkı olarak aktardığı “Onların Öyküsü” kitabının ardından ikinci kez derlemeye

Davet

Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Karakomik Filmler’ serisinin ilk filmleri ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın galası Zorlu

%d blogcu bunu beğendi: