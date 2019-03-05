Atakule’de Japon Filmleri Festivali

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Bu yıl 15’incisi düzenlenen Ankara Japon Filmleri Festivali, “Arakçılar” filminin Atakule’de gerçekleşen özel gösterimi ile start verdi.

15’inci Ankara Japon Filmleri Festivali, Atakule’de düzenlenen açılış töreniyle başladı. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın ev sahipliğinde düzenlenen açılışta 2018’de Cannes Film Festivali Altın Palmiye ödülünü alan ve 2019 Akademi Ödülleri En İyi Yabancı Film adayı olan “Arakçılar” filmi izlendi. Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’nın konuşma yaptığı film gösterimine çok sayıda büyükelçi katıldı.