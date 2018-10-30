Atakule 29 Ekim’de Işık Saçtı

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Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule, 29 Ekim’de gerçekleştirdiği görkemli açılış ile geri döndü.

Atakule, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümünde Atakule GYO tarafından Başkentlilere ve tüm Türkiye’ye armağan edildi. Yatırımcı ve Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, A Tasarım Mimarlık Başkanı ve Yüksek Mimar Ali Osman Öztürk, çalışanlar, konuklar ve Ankaralıların yoğun katılımı ile gerçekleşen kurdele kesiminin ardından, Atakule Alışveriş Merkezi ziyarete açıldı. Açılışla beraber Cumhuriyet Bayramı’nı komşularıyla kutlayan Atakule’de, gün boyu Cumhuriyet Bandosu’nun gerçekleştirdiği gösterilerin ardından, Ankaralılar akşam saatlerinde giderek artan bir kalabalık ile yerlerini aldılar. Ozan Doğulu performansıyla coşan misafirler, ardından Ankara’da ilk kez gerçekleşen görkemli ses ve ışık gösterileri unutulmaz anlar yaşadılar.