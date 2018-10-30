En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Atakule 29 Ekim’de Işık Saçtı

Meltem Aysoy
Ali Osman Öztürk, Murat Tarman
Arzu Baytar
Aydan Özdoğan, Selçukhan Aslan
Bekir Akar
Boran Kuzum
Deniz Tapkın
Deniz-Mehmet Ural-Ali Şahan
Ersin Yağız
Esin Gürel, Gamze Cizreli
Gül-Kemal Erdoğan
Haluk Tümer, Aysu Yavuz
Nur-Zeynep-Murat-Elif Tarman
Salih Bezci, Sinan Aygün, Bekir Akar
Seren Erdoğan
Yasemin-Deniz-Ebru Demiryürek
Açılış, Davet

Atakule 29 Ekim’de Işık Saçtı

yazan:
33
Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule, 29 Ekim’de gerçekleştirdiği görkemli açılış ile geri döndü.

Atakule, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıldönümünde Atakule GYO tarafından Başkentlilere ve tüm Türkiye’ye armağan edildi. Yatırımcı ve Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Arpacı, JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş, A Tasarım Mimarlık Başkanı ve Yüksek Mimar Ali Osman Öztürk, çalışanlar, konuklar ve Ankaralıların yoğun katılımı ile gerçekleşen kurdele kesiminin ardından, Atakule Alışveriş Merkezi ziyarete açıldı. Açılışla beraber Cumhuriyet Bayramı’nı komşularıyla kutlayan Atakule’de, gün boyu Cumhuriyet Bandosu’nun gerçekleştirdiği gösterilerin ardından, Ankaralılar akşam saatlerinde giderek artan bir kalabalık ile yerlerini aldılar. Ozan Doğulu performansıyla coşan misafirler, ardından Ankara’da ilk kez gerçekleşen görkemli ses ve ışık gösterileri unutulmaz anlar yaşadılar.

0
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Çayyolu Rotary Kulübü tarafından, Kulüp Başkanı Sevcan Özatay önderliğinde Cumhuriyetin 95. yılı için kutlama düzenlendi. Ankara CerModern’de gerçekleşen

Davet

Dünyaca ünlü Fransız dış giyim markası Yves Salomon, 2018-2019 Sonbahar Kış Koleksiyonunu markanın ikinci kuşak temsilcisi Thomas

Davet

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Burcu Erçil, arkadaşlarıyla birlikte Stella McCartney Zorlu Center butiğinde düzenlenen keyifli çay saatinde

%d blogcu bunu beğendi: