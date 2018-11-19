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Aston Martın’in İlk ‘Suv’u ‘Dbx’ Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor

Aston Martin
Davet

Aston Martın’in İlk ‘Suv’u ‘Dbx’ Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX’in prototipinin kamuflajlı fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. 2019’un son çeyreğinde piyasada olması planlanan DBX için ‘En Teknolojik SUV’ tanımlaması yapıldı. Aston Martin CEO’su Andy Palmer DBX ile ilgili yaptığı açıklamada “DBX, Aston Martin’in köklü geçmişine kalın harflerle yazılacak” dedi.

Otomotiv dünyasında son yıllarda yerini sağlamlaştıran ‘SUV’ segmentine, Aston Martin’de sessiz kalmadı. İngiliz dev, ‘En Teknolojik SUV’ olarak tanıtımını yaptığı DBX modelinin prototipinin kamuflajlı fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. 2019’un son çeyreğinde piyasada olması beklenen DBX, St. Athan tesisinde üretilecek. Firma “En Teknolojik SUV” olacağını belirttiği bu modelin çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Aston Martin Lagonda Başkanı ve Grup İcra Kurulu Başkanı Andy Palmer yeni DBX ile ilgili yaptığı açıklamada “Hareket edebilen bir DBX prototipi görmek, ilk SUV modelimizin hikayesinde çok önemli bir bölüm. Bu otomobil bizim St. Athan fabrikasında hayata geçireceğimiz ilk modelimiz olacak ve firmamızın köklü geçmiş hikayesine kalın harflerle yazılacak bir anı olacak” açıklamasını yaptı.

ZARİF, DİNAMİK VE SPORTİF

Yeni DBX, dünyanın en zorlu etaplarına sahip Welsh Rally sahnesinde testlerden geçiyor. Bu, DBX’in hem arazi hem de asfalt deneyimlerini en iyi şekilde yansıtması adına önemli bir süreç. Bunun yanında asfalt performansı da Nürburgring’de test ediliyor. DBX, Aston Martin ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. ‘Zarif, dinamik ve sportif’ yapısının yanında SUV segmentine ihtişamı da getiriyor. Teknoloji konusunda da iddialı olan DBX, off-road özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Aston Martin Baş Mühendisi Matt Becker DBX ile yaptığı açıklamada “Bir mühendis olarak, DBX’i geliştirmek gerçekten heyecan verici. DBX, çok farklı bir Aston Martin olacak. Her koşulda testleri gerçekleşecek. Böylece kanaat rozetine layık bir sürüş deneyimi sunacağız” dedi.

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Yazar Hakkında: /

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