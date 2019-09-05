Aşk Tesadüfleri Sever 2 Ekibi Çekimlerin Bitişini Partiyle Kutladı

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Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen çekimlerini tamamlayan “Aşk Tesadüfleri Sever 2” ekibi, setin bitişini 4 Eylül Çarşamba akşamı Beykoz Kundura’da bir partiyle kutladı! Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak’ın birlikte üstlendiği, başrollerini Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı filmin set sonu partisinde, oyuncular ve film ekibi doyasıya eğlendi.

Merakla beklenen “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. Film ekibi setin bitişini, çekimlerin bir bölümünün de yapıldığı Beykoz Kundura’da düzenlenen renkli bir partiyle kutladı.

Tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filmin zengin oyuncu kadrosuna başrollerin yanı sıra Zuhal Olcay, Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Türkü Turan, Hülya Gülşen Irmak, Eli Mango gibi isimler de yer alıyor.

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak. “Aşk Tesadüfleri Sever 2” bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.