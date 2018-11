Arzu Sabancı For Koton’dan Alışveriş Partisi

Okuma süresi 2 dakika

Arzu Sabancı, dört sezondur Koton ile iş birliğinden doğan “Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu”nu Koton Tünel Mağazası’nda düzenlenen bir alışveriş partisiyle görücüye çıkardı. Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz ve Arzu Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davette iki isim konuklarla yakından ilgilenerek ürünler hakkında bilgi verdiler. Davette kısa bir konuşma ile konuklarına teşekkür eden Sabancı yakın bir zamanda erkek koleksiyonunun lansmanını gerçekleştirdiklerini ve gelen tepkilerden çok memnun kaldıklarını belirterek “Koton ile dört sezonda, beş koleksiyon hazırladık. Kadın koleksiyonlarımızda yakaladığımız başarıyı erkek koleksiyonlarımızda da görmek bizi çok mutlu ediyor. Arzu Sabancı for Koton, kadınların her sezon beklediği ve ilgiyle takip ettiği bir koleksiyon olmayı başardı” dedi. Arzu Sabancı ile güzel bir uyum yakaladıklarını ifade eden Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz ise “Bu sezonun sürprizi Arzu ile hazırladığımız erkek koleksiyonumuz oldu. Erkek kategorisindeki iddiamızı güçlendirdiğimiz bir sezon yaşıyoruz. Kadın koleksiyonlarımızla da oldukça başarılı sezonlar geçiriyoruz” dedi. Davette konuklar bol bol alışveriş yaparken, Arzu Sabancı ve Gülden Yılmaz’ı tebrik ederek mağazadan ayrıldılar.