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Arzu Sabancı for Koton’a Büyük İlgi

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Davet

Arzu Sabancı for Koton’a Büyük İlgi

yazan:
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Arzu Sabancı’nın Koton için hazırladığı ikinci koleksiyonu Arzu Sabancı for Koton’un özel alışveriş etkinliğinde moda ve cemiyet dünyasının önemli isimleri bir araya geldi, davetliler  koleksiyona büyük ilgi gösterdi ve en beğendikleri tasarımları da gardıroplarına ekledi.

Kendine has çizgisi ve seçkin tasarımlarıyla moda dünyasında güçlü izler bırakan Arzu Sabancı, Koton için hazırladığı 2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine sundu. Arzu Sabancı ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde Koton Beyoğlu Tünel Mağazası’nda gerçekleştirilen özel alışveriş etkinliğine katılan davetliler, tasarımlara büyük ilgi gösterdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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