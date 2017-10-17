Arzu Sabancı for Koton’a Büyük İlgi

yazan: MAG 15

Arzu Sabancı’nın Koton için hazırladığı ikinci koleksiyonu Arzu Sabancı for Koton’un özel alışveriş etkinliğinde moda ve cemiyet dünyasının önemli isimleri bir araya geldi, davetliler koleksiyona büyük ilgi gösterdi ve en beğendikleri tasarımları da gardıroplarına ekledi.

Kendine has çizgisi ve seçkin tasarımlarıyla moda dünyasında güçlü izler bırakan Arzu Sabancı, Koton için hazırladığı 2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine sundu. Arzu Sabancı ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde Koton Beyoğlu Tünel Mağazası’nda gerçekleştirilen özel alışveriş etkinliğine katılan davetliler, tasarımlara büyük ilgi gösterdi.