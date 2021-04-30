ArtAnkara’da Sanat Şöleni
Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya Türkiye ve dünyadan binlerce sanat eserinin yer aldığı Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium’da yedinci kez sanatseverlerle buluştu.
Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı 7. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na sanat dünyasının yanı sıra bürokrasi ve diplomasi dünyasından da birçok isim katıldı. Fuarda gelenekselleşen Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. “ArtAnkara Kurum Onur Ödülü”ne Resim ve Heykel Müzesi, “Sanata Katkı Ödülü”ne merhum iş adamı Mehmet Balkan, “Sanatçı Onur Ödülü”ne ise Mehmet Güleryüz layık görüldü. Resim ve Heykel Müzesi adına ödülü Bilgin Aygül, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a sundu.
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