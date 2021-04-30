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ArtAnkara’da Sanat Şöleni

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Kathrina Rupit
Mediha Hernandez, Jose Luis Martinez y Hernandez
Polina Somochkina
Alev Tuna
Beril Çavuşoğlu
Bilgin Aygün
Faruk Kaymakcı, Özgecan Uluer
Funda Bekişoğlu
Mansur Yavaş
Meral Öztürk
Nuray Karalar
Pınar Ayhan
Seren Erdoğan
Siret Uyanık
Davet

ArtAnkara’da Sanat Şöleni

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya Türkiye ve dünyadan binlerce sanat eserinin yer aldığı Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium’da yedinci kez sanatseverlerle buluştu.

Altı ülkeden 107 galeri ve bine yakın sanatçının resim, heykel, cam işi ve enstalasyon çalışmalarının yer aldığı 7. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na sanat dünyasının yanı sıra bürokrasi ve diplomasi dünyasından da birçok isim katıldı. Fuarda gelenekselleşen Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. “ArtAnkara Kurum Onur Ödülü”ne Resim ve Heykel Müzesi, “Sanata Katkı Ödülü”ne merhum iş adamı Mehmet Balkan, “Sanatçı Onur Ödülü”ne ise Mehmet Güleryüz layık görüldü. Resim ve Heykel Müzesi adına ödülü Bilgin Aygül, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a sundu.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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