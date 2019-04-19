Art by Elif Sanat Galerisi Açıldı

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Çayyolu’nda bulunan Galleria AVM’deki Art by Elif Sanat Galerisi’nin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Galleria AVM’de gerçekleşen açılışta Elif Bezci Damgacı, açılış kurdelesini eski ATO Başkanı Salih Bezci, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, iş insanları Sinan Aygün, Namık Tanık ve Necati Çetinkaya ile birlikte kesti. Türkiye’de çok yaygın olmayan resin art tekniğini kullandığını belirten Damgacı, yaptığı konuşmayla davetlilere teşekkür etti.