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Art by Elif Sanat Galerisi Açıldı

Elif-Murat Damgacı
Arif-Tanya Kuzumali
Beril Çavuşoğlu
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Davet

Art by Elif Sanat Galerisi Açıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Çayyolu’nda bulunan Galleria AVM’deki Art by Elif Sanat Galerisi’nin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Galleria AVM’de gerçekleşen açılışta Elif Bezci Damgacı, açılış kurdelesini eski ATO Başkanı Salih Bezci, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, iş insanları Sinan Aygün, Namık Tanık ve Necati Çetinkaya ile birlikte kesti. Türkiye’de çok yaygın olmayan resin art tekniğini kullandığını belirten Damgacı, yaptığı konuşmayla davetlilere teşekkür etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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