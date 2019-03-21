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Art Ankara’dan Renkli Açılış

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Açılış, Davet

Art Ankara’dan Renkli Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını 5’inci kez açtı.

ATO Congresium’da düzenlenen ve bu yılki teması “kadın” olan ArtAnkara’ya, 41 ülkeden 750 sanatçı, 3 bin 500 eserle katıldı. Fuar, Sevda Cenap and Müzik Vakfı’nın 30 kişilik kadın korosunun konseriyle başladı. Açılış töreninde ressam Lütfü Günay’a “Sanatçı Onur Ödülü”, Gebze Sanayi Bölgesi’ne “Sanata Katkı Onur Ödülü”, Erimtan Müzesi’ne ise “Sanatçı Kurum Onur Ödülü” takdim edildi. Yurt içi ve yurt dışından sanat galerilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle özel müzelerin stantlarının da yer aldığı fuar, yoğun  ilgiyle karşılaştı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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