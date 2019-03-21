Art Ankara’dan Renkli Açılış

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Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, kapılarını 5’inci kez açtı.

ATO Congresium’da düzenlenen ve bu yılki teması “kadın” olan ArtAnkara’ya, 41 ülkeden 750 sanatçı, 3 bin 500 eserle katıldı. Fuar, Sevda Cenap and Müzik Vakfı’nın 30 kişilik kadın korosunun konseriyle başladı. Açılış töreninde ressam Lütfü Günay’a “Sanatçı Onur Ödülü”, Gebze Sanayi Bölgesi’ne “Sanata Katkı Onur Ödülü”, Erimtan Müzesi’ne ise “Sanatçı Kurum Onur Ödülü” takdim edildi. Yurt içi ve yurt dışından sanat galerilerinin yanı sıra çeşitli üniversitelerle özel müzelerin stantlarının da yer aldığı fuar, yoğun ilgiyle karşılaştı.