Arkadaşların Moda Buluşması

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Burcu Erçil, arkadaşlarıyla birlikte Stella McCartney Zorlu Center butiğinde düzenlenen keyifli çay saatinde bir araya geldi.

Aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin ve modacıların da yer aldığı davetliler, dünyaca ünlü İngiliz tasarımcının imzasını taşıyan 2018-2019 sonbahar kış koleksiyonunu ilgiyle inceledi. Five O’Clock özel ikramları ile renklenen davette Burcu Erçil ve arkadaşları birbirlerine alışveriş tavsiyelerinde bulunmayı da ihmal etmedi.