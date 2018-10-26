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Arkadaşların Moda Buluşması

Ahmet Gencehan Güneş
Aslı Şen
Aylin Yılmaz
Aysun Demir
Bilge Çalışkan, Nuran Ercil
Doğa Kalac
Elif Eren
Esen Ziyal
Esra Şahin
Gökçe Çil
Gül Erçetingöz
Gülden Büyükuçak
Hafize Çeliktürk, Burcu Ercil
Hande Acar
Hande Yılmaz
Hande Yılmaz, Burcu Ercil, Zehra Şahin
Huban Ayşem
İdil Atakol
İpek Aktaş, Burcu Ercil
İpek Durkal
İpek Ercil, Ceren Barlas
İpek Ercil, Ertan Neşe Nogay
Jale Balcı
Katy Terzioğlu
Melda Aksoy
Melis Kaptanoğlu
Meral Tabakoğlu
Mert Aslan
Nigar Bashirov
Nuran-Burcu Ercil, Gülden Büyükuçak
Sinem Ekşioğlu
Şükran Güzeliş
Tolga Sezgin, Burcu Ercil
Tuğçe Taş
Yıldız Özer
Zeynep Ilıcalı
Zeynep Tarman
Davet

Arkadaşların Moda Buluşması

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Burcu Erçil, arkadaşlarıyla birlikte Stella McCartney Zorlu Center butiğinde düzenlenen keyifli çay saatinde bir araya geldi.

Aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin ve modacıların da yer aldığı davetliler, dünyaca ünlü İngiliz tasarımcının imzasını taşıyan 2018-2019 sonbahar kış koleksiyonunu ilgiyle inceledi. Five O’Clock özel ikramları ile renklenen davette Burcu Erçil ve arkadaşları birbirlerine alışveriş tavsiyelerinde bulunmayı da ihmal etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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