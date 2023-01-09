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Aremas’tan Şık Davet

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Davet

Aremas’tan Şık Davet

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Okuma süresi 1 dakika

Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık, on üçüncü yılını İstanbul’daki şık bir davetle kutladı. Davete pek çok iş insanı katılım gösterdi.

Sektörde uzun yıllardır sahip olduğu tecrübesiyle A’dan Z’ye hizmet veren Aremas yeni yaşını, düzenlediği yılbaşı daveti ile kutladı. Etkinlik; iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Davette bir konuşma yapan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan gayrimenkul sektörünü değerlendirerek 2023’teki yurt dışı operasyonları hakkında bilgi verdi. Özel lezzetler eşliğinde gerçekleşen kutlamada konuklar oldukça keyifli bir akşam geçirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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