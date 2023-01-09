Aremas’tan Şık Davet
Aremas Gayrimenkul Pazarlama ve Danışmanlık, on üçüncü yılını İstanbul’daki şık bir davetle kutladı. Davete pek çok iş insanı katılım gösterdi.
Sektörde uzun yıllardır sahip olduğu tecrübesiyle A’dan Z’ye hizmet veren Aremas yeni yaşını, düzenlediği yılbaşı daveti ile kutladı. Etkinlik; iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Davette bir konuşma yapan, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan gayrimenkul sektörünü değerlendirerek 2023’teki yurt dışı operasyonları hakkında bilgi verdi. Özel lezzetler eşliğinde gerçekleşen kutlamada konuklar oldukça keyifli bir akşam geçirdi.
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