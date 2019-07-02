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Arçelik’ten Yeni Telve

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Arçelik Yeni Telve
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Melis Özer
Mehmet Tüfekçi
Nazlı Kayı
Melis Sezen
Nilay Cafer
Pınar Yaranır
Ümit Karalar
Oğulcan Engin
Yiğit Dikmen
Zeynep Mansur
Davet

Arçelik’ten Yeni Telve

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Arçelik, Türk Kahvesi Makinesi Yeni Telve’yi İstanbul’da düzenlediği özel bir etkinlikle tanıttı.

Arçelik ev sahipliğinde Ulus 29’da düzenlenen özel bir davette tanıtılan Türk Kahvesi Makinesi Yeni Telve büyük ilgi gördü. Misafirler, boğazın eşsiz manzarasında kahvelerini yudumlarken, Arçelik’in geleneksel Türk kahvesi kültürünü indüksiyon teknolojisiyle buluşturan Yeni Telve’sini deneyimleme fırsatı buldu. Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, davetlilere Yeni Telve’nin özelliklerini aktardı. Arçelik’in her fincanda közde pişmiş geleneksel Türk kahvesi lezzeti sunan Yeni Telve’si misafirlerin büyük beğenisini kazandı.

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