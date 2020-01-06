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Arben’in Kırmızı Partisi

Buğra-Süheyla Buyrukçu
Anıl Çil
Arda Yurtsever
Can-Simara Akbaş
Esra Işık Tekiner
Gürbüz Bekiş
Mediha-Mehmet İmamoğlu
Mehmet Akyürek
Sultan-Gökhan Sungur
Şeref Demircioğlu
Davet

Arben’in Kırmızı Partisi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın tanınmış hekimlerinden Fitoterapi Uzmanı ve Akupunktrist Dr. Buğra Buyrukçu ile Güzellik Uzmanı olan eşi Süheyla Buyrukçu, yeni yıla girmeye sayılı günler kala yeni kliniklerinde şık bir partiye ev sahipliği yaptılar.

“Arben’in Kırmızı Partisi” adı verilen gecede konuklar, varillerde yakılan ateş başında ısınırken, şık masalarda kendileri için hazırlanan sağlıklı atıştırmalıkları tattı. DJ eşliğinde birbirinden güzel şarkılarla eğlenenen davetliler, Ankara Balkan Bandosu ile yeni yıl coşkusunu yaşadılar.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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