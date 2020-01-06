Arben’in Kırmızı Partisi
Ankara’nın tanınmış hekimlerinden Fitoterapi Uzmanı ve Akupunktrist Dr. Buğra Buyrukçu ile Güzellik Uzmanı olan eşi Süheyla Buyrukçu, yeni yıla girmeye sayılı günler kala yeni kliniklerinde şık bir partiye ev sahipliği yaptılar.
“Arben’in Kırmızı Partisi” adı verilen gecede konuklar, varillerde yakılan ateş başında ısınırken, şık masalarda kendileri için hazırlanan sağlıklı atıştırmalıkları tattı. DJ eşliğinde birbirinden güzel şarkılarla eğlenenen davetliler, Ankara Balkan Bandosu ile yeni yıl coşkusunu yaşadılar.
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