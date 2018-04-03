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Antik Kent Gezisinde Buluştular

Epos 7 Derneği
Arzu Sabancı, Berrin Okçu, Feryal Gülman
Arzu Sabancı
Berna Çebi
Davet, Gezi

Antik Kent Gezisinde Buluştular

yazan:
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Kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarına devam eden EPOS 7 Derneği üyeleri, Antalya’da bir araya geldiler.

Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Berrin Okçu, Demet Hanif, Berna Çebi, Merih Turan’ın da katıldığı antik gezide hanımlar, Antalya ili Serik ilçesinde bulunan antik tiyatrosuyla meşhur Aspendos Antik Kenti’ni gezdiler. Tanıtım komitesi, yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu geziye katılanlar, gezerek antik kent hakkında bilgi sahibi oldu. Yeni şeyler öğrenerek, bilgilerini sosyal medyada hesaplarından paylaşan EPOS 7 Derneği üyeleri, antik kente hayran kaldılar.

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Yazar Hakkında: /

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