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Antalya’da Paris Hilton Rüzgarı

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Davet

Antalya’da Paris Hilton Rüzgarı

yazan:
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Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük moda şovuna Paris Hilton damgasını vurdu.

Türkiye’nin en büyük yaşam, alışveriş ve eğlence merkezi The Land of Legends, Dosso Dossi Fashion Show’a ev sahipliği yaptı. Defileyi moda dünyasının profesyonel isimlerinin yanı sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda tanınmış isim izledi. Türkiye’nin en büyük moda etkinliği olan Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl Paris Hilton’u ağırladı. Tesis içinde bulunan ve boyu 111 metreyi bulan Legends Tower önünde havuz üzerinde kurulan özel podyumda yürüyen Paris Hilton’a Türkiye’nin önde gelen mankenleri eşlik etti. Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında düzenlenen etkinlik için Antalya’ya gelen Paris Hilton, büyük defile öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile gazetecilerin karşısına çıkan Paris Hilton, “Türkiye’de olduğum için çok mutluyum. Antalya’da hem iş hem de tatil fırsatı buldum” dedi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da Paris Hilton’a teşekkürlerini sundu. Koreografisini Öner Övez’in hazırladığı ve görsel bir şölen eşliğinde gerçekleştirilen defilede Paris Hilton üç ayrı kıyafet giyerek podyuma çıktı. Hilton’a podyumda Türkiye’nin ünlü mankenleri Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy da eşlik etti. Toplam 60 mankenin görev aldığı defilenin bir diğer sürprizi ise ünlü pop şarkıcısı Mustafa Sandal oldu.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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