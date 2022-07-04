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“Ankara’nın En İyi Vaadi” Satışa Açıldı

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Betül, Bekir Fırat
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Faruk Koca
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Nefisa Karatay
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Murat Güleç, Murat Akça
Davet

“Ankara’nın En İyi Vaadi” Satışa Açıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yenilikçi projelerin ve çok kazandıran yatırımların öncüsü Fırat Life Style ve Rast Grup ortaklığı ile inşa edilen Natura Vadi, MAG PR Solutions’ın düzenlediği görkemli bir lansman töreni ile satışa açıldı.

Sunuculuğunu, Türkiye güzellerinden Nefise Karatay’ın yaptığı lansmana iş, sanat, cemiyet, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rast Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Koca, “Ülkemizde her yıl yedi yüz elli bin yeni konut ihtiyacı doğmaktadır; ancak, son zamanlarda yeni konut üretimi yapılamadığından hem kira hem de satış fiyatları yükselmiştir. Biz Fırat Life Style ile beraber elimizi taşın altına koyarak büyük ölçekli bir projeyi daha hayata geçirdik.” açıklamalarında bulundu. Gün boyu etkinliklerin düzenlendiği lansman organizasyonunda Natura Vadi’nin örnek dairesi de davetlilerin beğenisine sunuldu. Natura Vadi’nin konumu, konsepti, mimarisi ve proje tanıtım ofisi ziyaretçilerden tam not aldı.  

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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