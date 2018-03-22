Ankara’da Sanat Günleri
ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını 4. kez sanatseverler için açtı. 550 sanatçının 2 bini aşkın eserinin sergilendiği fuarla ilgili konuşan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, gelecek yıllarda Ankara’nın sanat bienaline de kavuşacağını söyledi.
ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium’da gerçekleşen törenle kapılarını dördüncü kez sanatseverlere açtı. Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen sanat fuarında, Türkiye ve 26 ülkeden 550 sanatçının 2 bini aşkın eseri sanatseverlerle buluştu. Ankaralıları sanata doyuran fuarın, açılış törenine çok sayıda önemli isim katılım gösterdi. Ankara Devlet Opera Balesi sanatçılarının mini bir konser gerçekleştirdiği açılışta, bazı sanatçılara da ödülleri verildi.
Bir Yorum Ekleyin