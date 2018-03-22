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Ankara’da Sanat Günleri

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Davet

Ankara’da Sanat Günleri

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ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı kapılarını 4. kez sanatseverler için açtı. 550 sanatçının 2 bini aşkın eserinin sergilendiği fuarla ilgili konuşan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, gelecek yıllarda Ankara’nın sanat bienaline de kavuşacağını söyledi.

ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium’da gerçekleşen törenle kapılarını dördüncü kez sanatseverlere açtı. Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen sanat fuarında, Türkiye ve 26 ülkeden 550 sanatçının 2 bini aşkın eseri sanatseverlerle buluştu. Ankaralıları sanata doyuran fuarın, açılış törenine çok sayıda önemli isim katılım gösterdi. Ankara Devlet Opera Balesi sanatçılarının mini bir konser gerçekleştirdiği açılışta, bazı sanatçılara da ödülleri verildi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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