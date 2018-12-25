Ankara’da Moda Rüzgarları

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Swissotel Ankara ev sahipliğinde gerçekleşen “Sertaç Darcan ile Moda Sohbetleri”nin ilk konuğu Türkiye ve Avrupa’nın ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer oldu.

Bu özel sohbette bol bol moda ve markalaşma konuşulurken, Türkiye’de moda nerede sorusu da cevap arandı Hem moda severler hem de Ankara’nın tanınmış isimleri bu özel etkinlikte yerini aldı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen bu özel moda sohbeti, Ünlü Moda Tasarımcısı Özlem Süer’in moda üzerine sohbeti ile taçlandı.