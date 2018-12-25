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Ankara’da Moda Rüzgarları

Sertaç Darcan, Özlem Süer
Ender Sevgi Gültekin
Gülten Bıçakçı
Kadriye Ciritci
Melike Gökçe
Mine Ataman
Sertaç Darcan, Özlem Süer
Sibel Durgun
Davet

Ankara’da Moda Rüzgarları

yazan:
37
Okuma süresi 1 dakika

Swissotel Ankara ev sahipliğinde gerçekleşen “Sertaç Darcan ile Moda Sohbetleri”nin ilk konuğu Türkiye ve Avrupa’nın ünlü moda tasarımcısı Özlem Süer oldu.

Bu özel sohbette bol bol moda ve markalaşma konuşulurken, Türkiye’de moda nerede sorusu da cevap arandı Hem moda severler hem de Ankara’nın tanınmış isimleri bu özel etkinlikte yerini aldı. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen bu özel moda sohbeti, Ünlü Moda Tasarımcısı Özlem Süer’in moda üzerine sohbeti ile taçlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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