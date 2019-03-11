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Ankara’da Bahar Müzik, Dans ve Sanat ile Yeşerecek

Davet

Ankara’da Bahar Müzik, Dans ve Sanat ile Yeşerecek

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Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın 35 yıldır Ankaralılık adına azim ve özenle düzenlediği  Sabancı Vakfı  ve  Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun Onur  Üyesi olduğu,Başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan36.Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-25 Nisan 2019 tarihleri arasında sanatseverlere müzikal bir baharı müjdeleyecek.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen sanatın var olması gerekliliğine olan inanç ile sorumluluktan vazgeçilmeksizin hazırlanan 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde  başta ülkemizin yetiştirdiği güzide sanatçılarımız olmak üzere Almanya, Brezilya, Estonya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya ve Ukrayna’dan klasik müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örneklerini sunacak 400’e yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

36.Festivalin görselleri Sevda – Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen “36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali” Afiş Yarışması’nda  oy birliği ile birinciliğe layık görülen Zülal Bakır imzasını taşıyor.

Festivalin açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralarca gerçekleştirilmesi, Başkent Ankara ve ülkemizin müzikal kapasitesinin yansıtılması, ilk seslendirmeler, genç solistlerimizin desteklenmesi ve uluslararası işbirliği konserlerinde yer alması gibi ilkelerin sürdürüldüğü 36.UAMF, 4  Nisan’dapiyanist Gökhan Aybulus solistliğinde şef Orhun Orhon yönetimindeki festivalimize özel genişletilmiş kadrosuyla Orkestra Akademik Başkent’in vereceği açılış konseri ile başlayacak.  Kapanış ise 25Nisan’da ünlüVakthangKakhidzeşefliğindeTiflis Senfoni Orkestrası‘nın konseri ile gerçekleşecek.  Bu konserin solisti ise eğitimini ülkemizde tamamlamış, uluslararası ödüllerin sahibi genç keman sanatçısı Veriko Tchumburidze

İlk kez Türkiye’de festivalimizde konser verecek  klasik gitar dünyasında çığır açan genç gitarist Yamandu Kosta, beş kıtada binlerce konser veren besteci, piyanist ve orkestra şefi ManoloCarrasco ve Flamenko Topluluğu, 75 yıllık geçmişine 50’den fazla ödül sığdırmış 100 kişilik dansçı ve müzisyen kadrosuyla Virsky Ukrayna Ulusal Dans Topluluğu, Çekya’nın parlak müzisyenlerinden Josef Spacek- MiroslavSekerakeman- piyano  ikilisi, dünyanın sayılı oda müziği topluluklarından Kiev Oda Orkestrasıve genç Türk solistleri CemÖnertürk–flüt / Bengi Canatan-arp, İtalyan caz topluluğu Giovanni Guidi Kentet, dünyaca ünlü Fransız piyanist Jean Bernard Pommier,  şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ve solistleri Christian Dengk- org/EgmontVälja-çello festivalimizin bu seneki sanatçı ve topluluklarından…

  1. Uluslararası Ankara Müzik Festivali Detaylı bilgisi için….www.ankarafestival.com
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