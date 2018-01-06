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Ankara Patent Yeni Yılı Zakkum ile Karşıladı

Korcan-Ecren Dericioğlu
Atilla Gürsel
Zakkum
Zakkum
EKİN DERİCİOĞLU KURT, YAMAN KURT, KORHAN DERİCİOĞLU, TURHAN DERİCİOĞLU, KAAN DERİCİOĞLU, PARİM DERİCİOĞLU KIRAÇ, ECREN DERİCİOĞLU, SERKAN KIRAÇ, EYLÜL KIRAÇ, KORCAN DERİCİOĞLU,
Gizem Dilan, Gonca Başmakçı
Perim Dericioğlu-Kıraç Turhan Dericioğlu-Serkan-Eylül-Deniz Kıraç
Yaman-Ekin-Ceylin Kurt
Davet, Kutlama

Ankara Patent Yeni Yılı Zakkum ile Karşıladı

yazan:
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Türkiye’nin köklü firmaları arasında yer alan Ankara Patent, yeni yıl öncesi çalışanlarına özel bir parti düzenledi.

Zengin kokteyl ve atıştırmalıklarla başlayan gecede Türk rock grubu Zakkum’un sahnede yerini almasının ardından eğlence doruğa ulaştı. Ankara Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu ve Ankara Patent üst düzey yöneticileri katılan herkes ile tek tek yakından ilgilenerek geceyi çalışanları ile birlikte eğlenerek tamamladılar.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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