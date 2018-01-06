Ankara Patent Yeni Yılı Zakkum ile Karşıladı
Türkiye’nin köklü firmaları arasında yer alan Ankara Patent, yeni yıl öncesi çalışanlarına özel bir parti düzenledi.
Zengin kokteyl ve atıştırmalıklarla başlayan gecede Türk rock grubu Zakkum’un sahnede yerini almasının ardından eğlence doruğa ulaştı. Ankara Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Dericioğlu ve Ankara Patent üst düzey yöneticileri katılan herkes ile tek tek yakından ilgilenerek geceyi çalışanları ile birlikte eğlenerek tamamladılar.
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