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Angiad’dan Muhteşem Yılbaşı Balosu

Sıla
Sıla
Sıla
Gülay-Emre Altındağ
Fatma Semiz
Cansu-Canberk Dadaş
Mehmet-Nigar Kedici
Adem-Hatice Başbilen
Asena Andıç, Naciye Acemoğlu
Cansu-Mecra Erdoğan
Filiz-Naci Yılmaz
Mete Baykara
Özlem Kızılyazı
Vedat-Hatice Ertem
Zeynep-Gökhan Özkut
Balo, Davet

Angiad’dan Muhteşem Yılbaşı Balosu

yazan:
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Ankara Genç İş Adamlar Derneği (ANGİAD) tüm üyeleriyle birlikte 2018’e erkenden merhaba dedi.  Yılbaşı balosuna iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katılım gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir otelde gerçekleşen baloya iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları da katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı baloda konuşma yapan Angiad Başkanı Emre Altındağ, 2018’in ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diledi. Konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi. Gecenin sonunda ise güzel şarkıcı Sıla sahne aldı. Şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşatan Sıla’nın yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren baloda sahne alan Sıla, Angiad üyelerine ve başkan Emre Altındağ’a teşekkürlerini iletti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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