Angiad’dan Muhteşem Yılbaşı Balosu
Ankara Genç İş Adamlar Derneği (ANGİAD) tüm üyeleriyle birlikte 2018’e erkenden merhaba dedi. Yılbaşı balosuna iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katılım gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir otelde gerçekleşen baloya iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları da katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı baloda konuşma yapan Angiad Başkanı Emre Altındağ, 2018’in ülkemize sağlık ve huzur getirmesini diledi. Konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi. Gecenin sonunda ise güzel şarkıcı Sıla sahne aldı. Şarkılarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşatan Sıla’nın yeni imajı da gözlerden kaçmadı. Gecenin geç saatlerine kadar süren baloda sahne alan Sıla, Angiad üyelerine ve başkan Emre Altındağ’a teşekkürlerini iletti.
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