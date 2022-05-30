Anadolu’nun Çiçeklerine Ev Sahipliği
Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV); resim ve şiiri, motiflerindeki yanılsama ile bir araya getiren Zeynep Öztürk’ün “Bakarken II” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yaptı.
Bakarken II ile, Anadolu’da yetişen on dört farklı çiçeğin hikâyesini ele alan Zeynep Öztürk’ün kişisel sergisi; cemiyet hayatının ve ünlü sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sergisinde ikinci şiir kitabını da tanıtan Öztürk, eserlerinden elde edilen gelirin, SMA’lı çocukların tedavisine ve EKAV’ın sanat dalında eğitim gören bursiyerlerine aktarılacağını belirtti.
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