Anadolu Uygarlıklarının İzleri İstanbul’da
Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla; Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve koordinatörlüğünü Siret Uyanık’ın üslendiği “Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul” projesi sanatseverlerle bir araya geldi.
Anadolu Uygarlık tarihinin; çağdaş sanatın usta temsilcileriyle yorumlandığı, disiplinler arası buluşmayla oluşturulan “Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul” projesi ile alanında usta altmış beş sanatçının eserlerinin yer aldığı bir seçki sanatseverler ile buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, açılışta yaptığı konuşmada: “Serginin; tarih, arkeoloji ve güzel sanatları aynı çatı altında buluşturmasının yanı sıra genç sanatçılar ile deneyimli sanatçıları da bir arada bulunduruyor.” diyerek projenin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.
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