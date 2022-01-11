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Anadolu Uygarlıklarının İzleri İstanbul’da

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Ziya Taşkent
Davet

Anadolu Uygarlıklarının İzleri İstanbul’da

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla; Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve koordinatörlüğünü Siret Uyanık’ın üslendiği “Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul” projesi sanatseverlerle bir araya geldi.

Anadolu Uygarlık tarihinin; çağdaş sanatın usta temsilcileriyle yorumlandığı, disiplinler arası buluşmayla oluşturulan “Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul” projesi ile alanında usta altmış beş sanatçının eserlerinin yer aldığı bir seçki sanatseverler ile buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, açılışta yaptığı konuşmada: “Serginin; tarih, arkeoloji ve güzel sanatları aynı çatı altında buluşturmasının yanı sıra genç sanatçılar ile deneyimli sanatçıları da bir arada bulunduruyor.”  diyerek projenin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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