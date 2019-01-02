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Alzheimer’a Alışverişle Destek

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Davet

Alzheimer’a Alışverişle Destek

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

“Türkiye Alzheimer Derneği”, Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına destek olmak amacıyla Raffles Hotel İstanbul Zorlu Center’da Alışveriş Şenliği düzenledi.

Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan mustarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla 1997 yılında  kurulan “Türkiye Alzheimer Derneği”, alışveriş şenliği ile yeni bir gündüz yaşam evi açmayı hedefliyor. Şenlikten elde edilecek gelirle, Şişli’deki yeni gündüz yaşam evinin açılışı ve oraya gelecek hastaların rehabilitasyon çalışmalarının masrafları karşılanacak. 2011 yılında, Alzheimer hastalarının keyifli ve kaliteli zaman geçirmesi, hastalıklarının gerektirdiği rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması için kurulan “Gündüz Yaşam Ev”lerinde hastalara haftanın “5” günü ücretsiz hizmet veriliyor. “Alışveriş Şenliği” ülkemizde sayısı her yıl artan yaklaşık 650 bin Alzheimer hastasına ve hasta yakınına umut olacak.

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