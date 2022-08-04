Alışveriş ve Moda İç İçe
Melis Ağazat’ın yeni koleksiyonu, Tomtom Design Week’te görücüye çıktı. Koton’un 2022 ilkbahar-yaz sezonuna özel hazırlanan yeni koleksiyon, İstanbul’daki alışveriş etkinliğinde moda tutkunlarının yoğun ilgisini gördü.
Koton’un, yeni sezona özel hazırlanan “Skirtly Yours by Melis Ağazat” koleksiyonu, Tomtom Design Week’te gerçekleşen bir alışveriş etkinliğinde moda severlerle buluştu. Alışveriş ve modanın iç içe olduğu etkinliğe iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınan isimleri katıldı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve moda direktörü Melis Ağazat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik renkli anlara sahne oldu.
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