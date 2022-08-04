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Alışveriş ve Moda İç İçe

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Davet

Alışveriş ve Moda İç İçe

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Melis Ağazat’ın yeni koleksiyonu, Tomtom Design Week’te görücüye çıktı. Koton’un 2022 ilkbahar-yaz sezonuna özel hazırlanan yeni koleksiyon, İstanbul’daki alışveriş etkinliğinde moda tutkunlarının yoğun ilgisini gördü.

Koton’un, yeni sezona özel hazırlanan “Skirtly Yours by Melis Ağazat” koleksiyonu, Tomtom Design Week’te gerçekleşen bir alışveriş etkinliğinde moda severlerle buluştu. Alışveriş ve modanın iç içe olduğu etkinliğe iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınan isimleri katıldı. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve moda direktörü Melis Ağazat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik renkli anlara sahne oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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