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Aktaş ve Şanal Ailelerinin Mutlu Günü

Cahit-İrem-Umut Şanal
Cansu Kesedar
Ece Şahin
Emine Şanal
İpek Şanal
İşat Gargın
Kaan Erener, Irmak Şanal
Koray-Tülin Şanal, Ayhan-Sema Aktaş
Davet, Düğün

Aktaş ve Şanal Ailelerinin Mutlu Günü

yazan:
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Ünites Şirketler Grubu sahibi Koray Şanal’ın kızı Çağla Şanal ve uzun süredir birlikte olduğu bilgisayar mühendisi Hüseyin Ali Aktaş ile Bilkent Otel’de düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz aylarda aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Çağla Şanal ve Hüseyin Ali Aktaş, Bilkent Otel’de çok sayıda davetlinin katıldığı bir düğünle evlendi. Gelin Çağla Şanal’ın gelinlik tercihi Vakko Wedding’ten olurken damat Hüseyin Ali Aktaş’ın damatlık tercihi ise Hugo Boss markasından yana oldu. Genç çiftin nikah şahitliklerini, Mustafa Aydar ve Nur Acar yaptı. Mutlu çift düğün sonrası balayı için Antalya Rixos Premium Belek’i tercih etti.

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