Aksesuara Yeni Yorum

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Moda ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Siren Ertan, Nişantaşı’nda bulunan butiğinde yeni çanta, kemer ve yastık koleksiyonunu tanıttı.

Genelde Haute Couture elbiseler tasarlayan ama yaratıcılığını zaman zaman gömlek, ayakkabı, tişört gibi tasarımlarla da renklendiren Siren Ertan bu sefer kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantaya ve kemere kendi yorumunu getirdi. Dekorasyon konusunda da oldukça zevkli olan Ertan, dekoratif yastık koleksiyonu da çıkararak tüm bu özel tasarımları butiğinde verdiği şık bir davetle tanıttı. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri Siren Ertan’ı bu heyecanlı gününde yalnız bırakmazken koleksiyonlarda yer alan parçaları büyük bir merakla incelediler. Davet esnasında alışveriş imkanı da bulabilen ünlü isimler beğendikleri parçaları satın aldılar. Siren Ertan ise, davet boyunca koleksiyonları hakkında konuklarına detaylı bilgi verdi.