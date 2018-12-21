En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Aksesuara Yeni Yorum

Siren Ertan Kayalar
Berrin Okçu
Burcu Şendir
Esen Ziyal
Gülay Kamaz
İdil Atakol
Meral Yazıcı
Reyhan İpekel
Yeliz Yeşilmen
Zuhal Pirinçcioğlu
Davet

Aksesuara Yeni Yorum

yazan:
8
Okuma süresi 1 dakika

Moda ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinden Siren Ertan, Nişantaşı’nda bulunan butiğinde yeni çanta, kemer ve yastık koleksiyonunu tanıttı.

Genelde Haute Couture elbiseler tasarlayan ama yaratıcılığını zaman zaman gömlek, ayakkabı, tişört gibi tasarımlarla da renklendiren Siren Ertan bu sefer kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantaya ve kemere kendi yorumunu getirdi. Dekorasyon konusunda da oldukça zevkli olan Ertan, dekoratif yastık koleksiyonu da çıkararak tüm bu özel tasarımları butiğinde verdiği şık bir davetle tanıttı. İş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri Siren Ertan’ı bu heyecanlı gününde yalnız bırakmazken koleksiyonlarda yer alan parçaları büyük bir merakla incelediler. Davet esnasında alışveriş imkanı da bulabilen ünlü isimler beğendikleri parçaları satın aldılar. Siren Ertan ise, davet boyunca koleksiyonları hakkında konuklarına detaylı bilgi verdi.

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

The Femme Style, yeni koleksiyonunu özel lansmanla tanıttı. Katerina Ekşioğlu ve Fulya Kayan tarafından kurulan marka The Femme

Davet, Parti

Ankara’nın önde gelen parti evlerinden Peony Cake müşterileri için Yılbaşı partisi düzenledi. Partiye katılan konuklar yiyeceklerin tadına

Davet

Bağımsız tasarımları ile her zaman sınırları zorlayan yenilikçi Ezra Tuba Harvey Nichols’da benzersiz bir moda şovuna imza

%d blogcu bunu beğendi: