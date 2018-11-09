Adriana Lima’dan Victoria’s Secret’a Veda

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Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. Podyumda son kez yürüyen ünlü model Adriana Lima defileye damgasını vurdu. Ünlü model sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak “Sevgili Victoria, beni dünyaya gösterdiğin, sırlarını paylaştığın uçmayı öğrenmem için kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabi dünyanın en güzel hayranlarının sevgisi için de” yazdı.

Dünya çapında 60 modelle çalışan marka defiledede üç yıl aradan sonra geri dönen Behati Prinsloo’nun yanı sıra Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill’in yanı sıra dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner yer aldı.