En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Adriana Lima’dan Victoria’s Secret’a Veda

Aiden Curtiss
Aiden Curtiss
Alanna Arrington
Alexina Graham
Alexina Graham
Barbara Fialho
Bebe Rexha
Behati Prinsloo
Bella Hadid
Candice Swanepoel
Cindy Bruna
Devon Windsor
Elsa Hosk
Frida Aasen
Gizele Oliveira
Halsey
Herieth Paul
Isilda Moreira
Jasmine Tookes
Josephine Skriver
Josephine Skriver
Jourdana Phillips
Kelly Gale
Kendall Jenner
Lemeka Fox
Maia Cotton
Megan Williams
Nadine Leopold
Shanina Shaik
Sofie Rovestine
Sofie Rovestine
Stella Maxwell
Sui He
Toni Garrn
Willow Hand
Davet

Adriana Lima’dan Victoria’s Secret’a Veda

yazan:
10
Okuma süresi 1 dakika

Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria’s Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay’dan sonra New York’a geri döndü. Podyumda son kez yürüyen ünlü model Adriana Lima defileye damgasını vurdu. Ünlü model sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşarak “Sevgili Victoria, beni dünyaya gösterdiğin, sırlarını paylaştığın uçmayı öğrenmem için kanatlar verdiğin için teşekkür ediyorum. Tabi dünyanın en güzel hayranlarının sevgisi için de” yazdı.

Dünya çapında 60 modelle çalışan marka defiledede üç yıl aradan sonra geri dönen Behati Prinsloo’nun yanı sıra Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill’in yanı sıra dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner yer aldı.

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Ayasofya’nın sanat eserlerinden ve farklı ırkların yaşam yapısından ilham alarak hazırladığı “Ayasofya’nın Harikası” koleksiyonuyla ülkemizi Paris’te başarıyla

Röportaj

Kariyerine Londra’da başlayıp Amsterdam’da sürdüren ve edindiği tasarımcılık deneyimini ülkemizde geliştirerek başarılı bir şekilde moda serüvenine devam

Davet

RASHID Hazır Giyim Markasının 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu IFW’nin ilk gününde Zorlu PSM’de görkemli bir defile ile tanıtıldı.

%d blogcu bunu beğendi: