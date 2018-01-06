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Yeni Koleksiyonda Disko Işıltısı

Stil kaşifi adL “Night Zoom Styled By Mert Aslan”

Mert Aslan
Mert Aslan
Mert Aslan
adL - “Night Zoom Styled By Mert Aslan”
Mert Aslan
Mert Aslan
adL - “Night Zoom Styled By Mert Aslan”
EBRU ŞAHİN, MEHMET CANBAZ, ZEHRA IŞIK, ELİF BURKUT, MERAL TABAKOĞLU, MERVE YILDIRIM
adL - “Night Zoom Styled By Mert Aslan”
Açelya Bozbeyoğlu
YONCA BOZTUNALI, BURÇİN CESUR
Ahsen Demirci
Alev Tuna
Ayla Görgülü
Bahar Reis
Beril Çavuşoğlu
Burcu Bayram
Burcu Savaşçı
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Sertaç Darcan
Siret Uyanık
Tuba Gürses
Tuba Üstün
Tuğba Sarıçam
Zafer Çavuşoğlu
Davet, Moda, Stil

Yeni Koleksiyonda Disko Işıltısı

yazan:
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Sezon trendlerini zamansız stil kodlarıyla harmanlayarak adL tasarım ekibiyle kağıda döken Mert Aslan, “Night Zoom Styled By Mert Aslan” koleksiyonuyla stil algısını değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye’de bulunan en büyük adL mağazasını geçtiğimiz yıl Cepa AVM’de açan marka, Ankara’da gerçekleştirdiği özel etkinlik ile stil sahibi isimleri ağırladı. Ankara’nın sevilen simalarının yoğun ilgi gösterdiği davette, konuklar yeni sezon ürünleri ile yakından ilgilendi. Koleksiyonda bulunan püsküllü elbise en çok beğenilen ürünler arasında yerini aldı. Stil sahibi olmanın çok zor olduğunu vurgulayan Mert Aslan, özel organizasyonlar için tüyo vermeyi ihmal etmedi. 70’lerin ve 80’lerin dikkat çeken disko trendi bohem dokunuşlarla, adL “Night Zoom Styled By Mert Aslan” 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile günümüze stilize edilerek karşılığını buluyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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