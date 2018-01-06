Yeni Koleksiyonda Disko Işıltısı
Sezon trendlerini zamansız stil kodlarıyla harmanlayarak adL tasarım ekibiyle kağıda döken Mert Aslan, “Night Zoom Styled By Mert Aslan” koleksiyonuyla stil algısını değiştirmeye devam ediyor.
Türkiye’de bulunan en büyük adL mağazasını geçtiğimiz yıl Cepa AVM’de açan marka, Ankara’da gerçekleştirdiği özel etkinlik ile stil sahibi isimleri ağırladı. Ankara’nın sevilen simalarının yoğun ilgi gösterdiği davette, konuklar yeni sezon ürünleri ile yakından ilgilendi. Koleksiyonda bulunan püsküllü elbise en çok beğenilen ürünler arasında yerini aldı. Stil sahibi olmanın çok zor olduğunu vurgulayan Mert Aslan, özel organizasyonlar için tüyo vermeyi ihmal etmedi. 70’lerin ve 80’lerin dikkat çeken disko trendi bohem dokunuşlarla, adL “Night Zoom Styled By Mert Aslan” 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile günümüze stilize edilerek karşılığını buluyor.
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