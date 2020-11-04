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Şatıroğlu’ndan Leziz Açılış

Doğan Şatıroğlu, Hazer Armani
Ceren Gelir, Tülay Akın Egincan, Sıla Evren, Burcu Bozoğlu, Ceylan Şatıroğlu, Yağmur Ercan
Doğan - Ceylan Şatıroğlu
Doğan Şatıroğlu, Hazer Armani
Erimcan Atalan, Nurbanu - Alp Atalan
Nizam Ercan, Burak Gelir, Doğan Şatıroğlu, Osman Ercan, Osman Ercan
Yağmur Ercan
Açılış

Şatıroğlu’ndan Leziz Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın köklü firmalarından Şatıroğlu, beşinci konsept mağazasını Park Oran’da açtı. Sosyal yaşamın tanınan simalarının buluşturan açılış etkinliğine ünlü şef Hazer Amani de katılarak et pişirdi.

Başkent’in tanınan ailelerinden olan Şatıroğlu ailesinin genç kuşak temsilcisi Doğan Şatıroğlu ile eşi Ceylan Şatıroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen şık kokteylde, hizmete giren yeni et ürünleri mağazasına çok sayıda davetli katıldı. Açılış etkinliğinin dikkat çeken konuğu ise ünlü Şef Hazer Amani oldu. Şarkıcı Sıla’nın eşi olan ve ünlü yarışma programında jürilik yapan ünlü şef, Şatıroğlu Et Ürünleri Mağazası’nın açılışını Doğan Şatıroğlu ile birlikte gerçekleştirdi. n

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Yazar Hakkında /

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