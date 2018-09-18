Açılış Öncesi Akşam Yemeği
Özel Medisun Hastanesi yönetim kurulu, doktorları ve çalışanları açılış öncesinde sıcak bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Tüm ekibin katılım gösterdiği akşam yemeğine hastanenin bütün personeli katılım gösterdi.
Özel Medisun Hastanesi’nin tüm ekibi Sagaris Restaurant’da gerçekleşen yemekte buluştu. Yönetim kurulu, doktorlar ve çalışanları bir araya getiren yemekte sıcak görüntüler ortaya çıktı. Aile sıcaklığında gerçekleşen yemek organizasyonunda tüm katılımcılar gece boyunca uzun sohbetler edip canlı müzik eşliğinde eğlendi.
Bir Yorum Ekleyin