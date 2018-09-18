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Açılış Öncesi Akşam Yemeği

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Gizem Akboğa
Esin Yalçınkaya
Ali Burkay Erbek, Gökçe Özdemir, Tuğçe Karatepe, Serap Bitmez, Canan Semiz, Nurşen Karakçı, Leyla Şahin, Mediha Kuru
Davet

Açılış Öncesi Akşam Yemeği

yazan:
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Özel Medisun Hastanesi yönetim kurulu, doktorları ve çalışanları açılış öncesinde sıcak bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Tüm ekibin katılım gösterdiği akşam yemeğine hastanenin bütün personeli katılım gösterdi.

Özel Medisun Hastanesi’nin tüm ekibi Sagaris Restaurant’da gerçekleşen yemekte buluştu. Yönetim kurulu, doktorlar ve çalışanları bir araya getiren yemekte sıcak görüntüler ortaya çıktı. Aile sıcaklığında gerçekleşen yemek organizasyonunda tüm katılımcılar gece boyunca uzun sohbetler edip canlı müzik eşliğinde eğlendi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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