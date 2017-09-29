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Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Anlamlı Etkinliği

Davet

Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Anlamlı Etkinliği

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Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği, korunmaya muhtaç çocukların geleceğe umutla bakmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi ve dünyaca ünlü Alman resim sanatçısı Franz Ackerman sergisine ev sahipliği yaptı. Dolapdere Dirimart Galeri’de dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat ve sosyal yaşam dünyasından 100 seçkin davetli katıldı. Davete katılan isimler arasında Murat Özyeğin, Mehmet-Selin Tara, Burçak Sayılgan, Esra Civelek, Şule Cümbüş, Serra Tokar, Selim Hamamcıoğlu, Berrin-Olgun Zorlu gibi ünlü isimler yer aldı. Alman resim sanatçısı Franz Ackerman’nın da katılımıyla gerçekleşen özel gecede toplanan bağışlardan, temel ve sosyal haklardan yoksun çocukların geleceğe umutla bakmaları için fırsat yaratılması hedefleniyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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