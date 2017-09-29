Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği’nin Anlamlı Etkinliği
Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği, korunmaya muhtaç çocukların geleceğe umutla bakmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi ve dünyaca ünlü Alman resim sanatçısı Franz Ackerman sergisine ev sahipliği yaptı. Dolapdere Dirimart Galeri’de dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen davete sanat ve sosyal yaşam dünyasından 100 seçkin davetli katıldı. Davete katılan isimler arasında Murat Özyeğin, Mehmet-Selin Tara, Burçak Sayılgan, Esra Civelek, Şule Cümbüş, Serra Tokar, Selim Hamamcıoğlu, Berrin-Olgun Zorlu gibi ünlü isimler yer aldı. Alman resim sanatçısı Franz Ackerman’nın da katılımıyla gerçekleşen özel gecede toplanan bağışlardan, temel ve sosyal haklardan yoksun çocukların geleceğe umutla bakmaları için fırsat yaratılması hedefleniyor.