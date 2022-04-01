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Acıbadem, Tıp Bayramı’nı Kutladı.

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Davet

Acıbadem, Tıp Bayramı’nı Kutladı.

yazan:
25
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Acıbadem Ankara Hastanesi ekibi 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü A. Nihan Karaçam ve Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut’un ev sahipliğinde gerçekleşen, tüm doktorların tam kadro katıldığı davette birbirinden renkli anlar yaşandı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen ekip bütün bir senenin yorgunluğunu da attı. Bol bol hatıra fotoğrafı çekerek günü ölümsüzleştiren doktorların mutluluğu görülmeye değerdi.

 

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