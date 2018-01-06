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Acı Tatlı Ekşi Ankara’da

Buğra Gülsoy, Andaç Haznedaroğlu
Buğra Gülsoy, Andaç Haznedaroğlu
Davet, Gala

Acı Tatlı Ekşi Ankara’da

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Başrollerini Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci’nin paylaştığı “Acı Tatlı Ekşi” filminin özel gösterimi Başkent’te yapıldı.

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği romantik ve drama türündeki filmin, Ankamall’da yer alan Cinemaximum’da yapılan özel gösterimine, başrol oyuncularından Buğra Gülsoy ile yönetmen Haznedaroğlu katıldı. Seans bitiminde seyircilerle bir araya gelen Gülsoy ve Haznedaroğlu filmin senaryo ve çekim süreci hakkında bilgiler verirken seyircilerden gelen soruları da yanıtladılar. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi olan Gülsoy, ünlü yönetmen Haznedaroğlu’nun da kendisi gibi Ankaralı olduğunu söyleyerek, “Ankara’yı çok seviyoruz. Ekibimizin büyük kısmı Ankaralı… Bu yüzden İstanbul’a dönmek kolay olmuyor” diye konuştu. Haznedaroğlu da çok sevdikleri bu şehirde seyirciyle yaptıkları söyleşide aldıkları yorumların çok değerli olduğunu kaydetti.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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