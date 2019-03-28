ACE of M.I.C.E. Awards, 3 Nisan’da MICE’ın Oscarlarını Açıklayacak

Okuma süresi 3 dakika

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nin görkemli töreni 3 Nisan Çarşamba günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek.

Türkiye’nin En Prestijli Ödülleri Sahipleriyle Buluşuyor!

“Connecting Dots” mottosuyla gerçekleştirilecek 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar; Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları olmak üzere 2 ana başlık ve 22 ayrı dalda başvurularını gerçekleştirdiler. Jüri-Finalist Toplantısında, ilk elemelerden geçip son aşamaya kalan 78 finalist, Türkiye’nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Türkiye’nin en iyi markalarının üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 84 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.

Görkemli Gecede 1900 Kişi Ağırlanacak!

3 Nisan 2019 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Connecting Dots” konseptiyle MICE endüstrisinin Oscarları olarak bilinen görkemli törende, etkinlik ve toplantı sektörünün en iyileri açıklanacak. 7. ACE of M.I.C.E. Awards’ın ışıltılı kırmızı halı seremonisi ve etkileyici sahne şovlarıyla dolu ödül törenine her yıl, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, MICE endüstrisi profesyonelleri ve Türkiye’nin en büyük kurumsal şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 1900 kişi katılım gösteriyor.

Türkiye’nin En Yaratıcı Sahnesinde Yapay Zekalı Sahne Performansları, Büyüleyici Dans ve Drone Şovları!

Her yıl, davetlilerini görkemli sahne şovlarıyla büyüleyen ACE of M.I.C.E. Awards’un sahnesinde bu yıl en yeni teknolojiler büyüleyici dans şovları ve sahne performanslarıyla birleşecek. Bu yılın mottosu “Connecting Dots” konseptini, diyalog, deneyim ve enerji kavramlarıyla birleştirecek olan sahne performansları, Türkiye’nin en yaratıcı sahnesinde davetlilere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Ünlü Akını Yaşanacak Törenin Kırmızı Halı Röportajları Cengiz Semercioğlu ve Dilay Korkmaz’a Emanet!

Görkemli törenin yıldızlar geçidine dönüşen kırmızı halısında bu yıl, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Özge Ulusoy, Tan Sağtürk, Saba Tümer, İvana Sert ve Ebru Şallı gibi Türkiye’nin başarılı sanatçıları yer alacak. Demirören Medya Grubu ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek ödül töreninin, kırmızı halı celebrity röportajlarını Cengiz Semercioğlu ve Dilay Korkmaz gerçekleştirecek. ACE of M.I.C.E. Awards’da her yıl, ödül kazananlar ve sahne performansları kadar geceye katılan ünlü simaların kırmızı halı şıklığı da ilgi ve merak konusu oluyor.

Kategoriler

En İyi Incentive Firması, En İyi AVM Etkinliği, En İyi Çocuk Etkinliği, En İyi Etkinlik Teknolojisi, En İyi Teknolojik Altyapı, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, En İyi Ses Işık, Görüntü Uygulaması, En İyi Sahne Tasarımı, En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı, En İyi Spor Etkinliği, En İyi Gerilla Etkinliği, En İyi Etkinlik / Toplantı Yönetimi Firması, En İyi Çıkış Yapan Etkinlik / Toplantı Yönetimi Firması, En İyi Etkinlik, En İyi Uyarlama Etkinlik, En İyi Lansman Etkinliği, En İyi Davet Etkinliği, En İyi AVM Etkinliği, En İyi Incentive Etkinliği, En İyi Çocuk Etkinliği, En İyi Festival, En İyi Konser, En İyi Etkinlik Prodüksiyonu, En İyi Roadshow