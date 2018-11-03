95. Yıl Şerefine Altın Hamle

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Ödüllü projeleriyle adını uluslararası arenada duyurmayı başaran cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Volkan Karataş, Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılı şerefine Rumeli Feneri sırtlarındaki 17. yüzyıl döneminden kalma Rumeli Feneri Kalesi’nde tarihi golf vuruşunu gerçekleştirdi.

Sinem Yıldırım, Anta Toros, Hülya-Burak Şendir, Şebnem Demir, Onur Duman, Eda Evirgen’in yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla bir davet gerçekleştiren Karataş, “Cumhuriyetimizin 95. yılını gururla ve kahramanlarımıza duyduğumuz minnettarlıkla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü de andığımız bu önemli gün anısına golf atışları gerçekleştirmek onur verici. Cumhuriyetimizin modern yüzünü spor faaliyetleriyle de öne çıkarmak bizleri oldukça heyecanlandırıyor” dedi. Gulfstream, Leonardo Helicopters ve Russian Helicopters gibi dünyanın önemli üreticilerinin Türkiye Temsilciliği ve münhasır distribütörlüğünü yürütmekte olan Kaan Air, bu anlamlı projeye destek sundu. Kaan Air aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek büyük tescilli heliportuna sahip. 2013 yılında golf turnuvası için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods da Leonardo Helikopterleri’ni tercih etti.