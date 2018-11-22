En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası’nın Ödül Töreni Düzenlendi

Engin Sonbay, Akio Miyajima
Işıl-Durul Dalgıç
Onur Özçeri, Akio Miyajima
Füsun-Necati Utkan
Gediz Çınar, İlayda Eskitaşçıoğlu, Hilal Tekmen
Hakan Çınar, Akio Miyajima
Aiko Miyajima
Murat Yıldırım
Anastasia Zherdieva
Davet

9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası’nın Ödül Töreni Düzenlendi

yazan:
16
Okuma süresi 1 dakika

Prestijli ve merkezi konumuyla Ankara’nın en değerli projelerinden biri olan Cubes Ankara’nın sanat merkezi ArtZone,“JAPANIGHT” adlı etkinlikle 9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası ödül törenini Japon kültünün eşsiz yansımalarıyla yorumlayarak sanat dolu bir geceye dönüştürdü.

Çınar&Çınar Hukuk Bürosu tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın himayesinde gerçekleşen gecede büyükelçi Akio Miyajima, davetlilerle birlikte Şodoo (kaligrafi) workshop’una katılarak şogi oynadı. Turnuva ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede kazananlara ödüllerini Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Çınar&Çınar Hukuk Bürosu’nun sahibi Hakan Çınar takdim etti.

0
Etiketler:
, , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Dünyaca ünlü prestij kalem üreticileri, koleksiyonerleri ve sanatçıları Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Penfest’te bir araya geldi. Kalem işleme

Davet

Yaratıcı çizgisiyle öne çıkan triko markası KNITSS, üçüncü yılını özel bir partiyle Morini’de kutladı. Markanın yaratıcısı Tasarımcı

Açılış, Davet

Lüksü hayat tarzına yansıtan Vakko, yaşam stilini tamamlayan ürünleri ve servisleriyle Ankara’da yeni bir dünyanın kapılarını araladı.

%d blogcu bunu beğendi: