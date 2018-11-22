9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası’nın Ödül Töreni Düzenlendi

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Prestijli ve merkezi konumuyla Ankara’nın en değerli projelerinden biri olan Cubes Ankara’nın sanat merkezi ArtZone,“JAPANIGHT” adlı etkinlikle 9. Büyükelçiler Tenis Turnuvası ödül törenini Japon kültünün eşsiz yansımalarıyla yorumlayarak sanat dolu bir geceye dönüştürdü.

Çınar&Çınar Hukuk Bürosu tarafından bu yıl 9.’su düzenlenen, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’nın himayesinde gerçekleşen gecede büyükelçi Akio Miyajima, davetlilerle birlikte Şodoo (kaligrafi) workshop’una katılarak şogi oynadı. Turnuva ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede kazananlara ödüllerini Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Çınar&Çınar Hukuk Bürosu’nun sahibi Hakan Çınar takdim etti.