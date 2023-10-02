75. Yıla Özel Gala
Akbank, kuruluşunun yetmiş beşinci yıl dönümünü görkemli bir gala etkinliği ile kutladı.
Banka tarihindeki önemli kilometre taşlarının ve gelecek vizyonunun kutlandığı bu özel etkinliğe Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu gala gecesinde Suzan Sabancı Dinçer bir açılış konuşması yaptı. Ödüllü piyanist Nehir Özzengin de cumhuriyetin yüzüncü yılında, her daim Türkiye’nin hayallerinin yanında olan Akbank için Mozart Türk Marşı’ndan ilhamla bestelediği eseri sundu.
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