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75. Yıla Özel Gala

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Davet

75. Yıla Özel Gala

yazan:
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Akbank, kuruluşunun yetmiş beşinci yıl dönümünü görkemli bir gala etkinliği ile kutladı.

Banka tarihindeki önemli kilometre taşlarının ve gelecek vizyonunun kutlandığı bu özel etkinliğe Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ev sahipliği yaptı. İş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu gala gecesinde Suzan Sabancı Dinçer bir açılış konuşması yaptı. Ödüllü piyanist Nehir Özzengin de cumhuriyetin yüzüncü yılında, her daim Türkiye’nin hayallerinin yanında olan Akbank için Mozart Türk Marşı’ndan ilhamla bestelediği eseri sundu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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