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72. Kuruluş Yıldönümüne Coşkulu Kutlama

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Şükran Erdirik
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Yılmaz Büyükerşen
Yılmaz Büyükerşen
Davet

72. Kuruluş Yıldönümüne Coşkulu Kutlama

yazan:
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İtalya Milli Günü resepsiyonu, Türk makamlarının temsilcileri, milletvekilleri, iş dünyasından liderleri, gazetecileri, diplomasi ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği’nde İtalya Cumhuriyeti’nin 72. kuruluş yıldönümü kutlandı. Büyükelçi Luigi Mattiolo’nun konukları karşılamasının ardından başlayan resepsiyonda iş ve siyaset hayatının önde gelen isimleri bir araya geldi. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başlayan gecede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Program, İtalyan Tasarım Günü kapsamında Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) ve Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle Büyükelçilik tarafından gerçekleştirilen “Green is The Color” adlı tasarım yarışmasını kazanan öğrenciler için ödül töreni ile devam etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Basın Baş Danışmanı Lütfullah Göktaş’a liyakat nişanlarının takdim edilmesinin ardından, jazz band Meriç Çalışan Project müzik grubu sahne aldı. MAG Medya ve MAG PR Solutions’un sponsorları arasında bulunduğu resepsiyonda İtalya’ya özel lezzetler konuklara tanıtıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirildiği resepsiyona, iki bini aşkın davetli katılım gösterdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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