72. Kuruluş Yıldönümüne Coşkulu Kutlama

yazan: MAG 6

İtalya Milli Günü resepsiyonu, Türk makamlarının temsilcileri, milletvekilleri, iş dünyasından liderleri, gazetecileri, diplomasi ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

Ankara’daki İtalya Büyükelçiliği’nde İtalya Cumhuriyeti’nin 72. kuruluş yıldönümü kutlandı. Büyükelçi Luigi Mattiolo’nun konukları karşılamasının ardından başlayan resepsiyonda iş ve siyaset hayatının önde gelen isimleri bir araya geldi. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başlayan gecede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Program, İtalyan Tasarım Günü kapsamında Avrupa Tasarım Enstitüsü (IED) ve Bilkent Üniversitesi iş birliğiyle Büyükelçilik tarafından gerçekleştirilen “Green is The Color” adlı tasarım yarışmasını kazanan öğrenciler için ödül töreni ile devam etti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Basın Baş Danışmanı Lütfullah Göktaş’a liyakat nişanlarının takdim edilmesinin ardından, jazz band Meriç Çalışan Project müzik grubu sahne aldı. MAG Medya ve MAG PR Solutions’un sponsorları arasında bulunduğu resepsiyonda İtalya’ya özel lezzetler konuklara tanıtıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirildiği resepsiyona, iki bini aşkın davetli katılım gösterdi.