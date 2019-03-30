Yılın Sporcusu Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Bu yıl 65.si gerçekleşen Türkiye’nin en prestijli spor ödülü Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, 27 Mart 2019 Çarşamba günü, Volkswagen Arena’da düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu. Televizyon dünyasının usta ismi Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla sporun en iyileri ödüllerine kavuştu. 7 farklı kategoride yarışan 42 aday için 13 milyona yakın oy kullanılırken, 65. yılın içeriğindeki iki önemli değişiklik takdir ve saygıyı da beraberinde getirdi. Birincisi Gillette ve Milliyet’in el ele verdiği, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu’nun desteklediği, TMOK’un ciddi katkı sağladığı “ihtiyacı olan otuz beş bin öğrenciye spor malzemesi desteği” projesiydi. İkincisi ise geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Milliyet’in sahibi, ülke sevdalısı ve spor aşığı Erdoğan Demirören adına verilen ödül oldu.

1954 yılından bu yana düzenlenen ve dördüncü kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri töreni TV8’de canlı yayınladı. ‘Yılın sporcusu’ ödülünü geçen sene olduğu gibi bu sene de Dünya Şampiyonu Milli Atlet Ramil Guliyev alarak büyük bir başarıya imza attı. ‘Gillette Yılın Futbolcusu Ödülü’nü Roma’da forma giyen Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder kazandı. Ayrıca ‘Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nü alan Türk Hava Yolları Genel Müdürü İlker Aycı’ya ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde bu yıl bir ilke de imza atıldı. P&G’nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet’in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de katkılarıyla verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanacağı açıklandı.

Ödül törenine T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF Başkan vekili Hüsnü Güreli, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeğik, Demiören Medya CEO’su Mehmet Soysal, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIFA kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır gibi isimlerden oluşan 50 kişilik jurinin yanı sıra aday sporcu, takım ve camianın önde gelen isimlerinin de yer aldığı 1.000’in üzerinde davetli katıldı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gecede, ‘Yılın Sporcusu’ unvanını ikinci defa kazanan Ramil Guliyev’e, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Törende konuşma yapan T.C. Gençlik ve Spor Bakanı, “Tam 17 yıldır Türkiye’yi bir spor ülkesi haline getirmek için gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türk sporunu şaha kaldıracak pek çok yatırım gerçekleştirdik.Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; son yıllarda hayata geçirdiğimiz sportif tesisleşme hamlesinin dünyada bir benzeri yok. Avrupa’nın en genç spor tesislerine sahibiz. Art arda hayata geçirdiğimiz birbirinden değerli projelerle bundan sonra hem toplumda sporun yaygınlaşmasını hem de sportif başarılarımızın katlanarak artmasını sağlayacağız. SporTürkiye, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Sporun Öncüsü Kadınlar, Yetenek Taraması gibi çalışmalarımızla, sporda devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Türkiye’de sporun çok daha iyi noktalara gelmesi için sizlerin desteği ve bütün paydaşlarımızın katkılarıyla, özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bu ilerleme sürecinin muvaffakiyete ulaşması için birlik ruhuyla hareket etmenin, omuz omuza olmanın kıymeti tartışılmaz derecede önemli. Bu anlamlı gecede verilecek ödüllerin yanı sıra, büyük bir sosyal sorumluluk projesinin de hayata geçirildiğini sizlere müjdelemek isterim. “Sporun En İyileri” için verilen oylarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 35 Bin çocuğumuza malzeme desteği sağlayacağız. Elbette Bakanlık olarak bütün imkânlarımızı daima çocuklarımız, gençlerimiz için seferber ediyoruz. Ancak böyle prestijli bir organizasyonun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesine de dönüşmesini çok kıymetli buluyor ve takdirle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: Spor sadece futbol değil

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nü, Türk Hava Yolları Genel Müdürü İlker Ayrıcı’ya veren Yıldırım Demirören, ‘Öncelikle Sayın Bakanım, değerli dostlar, değerli misafirler Milliyet Gazetesi’nin 65. Ödül törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Spor sadece futbol değil, spor çok geniş bir alan. Evet, eksiğimiz var. Futbol haricinde diğer branşları Türkiye’de tam tanıtamıyoruz. Bu da bizlerin hatası. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sporun gelişmesinde en büyük sorumluluk kulüplerin yanında kulüplerin sponsorlarına düşüyor. Bu Erdoğan Demirören Özel Ödülü’nü sporun gelişmesine en büyük katkılardan birini veren THY’na veriyoruz’ şeklinde konuştu.

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu: Bir ilki gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Karabükspor-Eskişehirspor maçında rakip takım futbolcusu olan Yusuf Akbulut’un sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından, kendi takımının oyuncusu İbrahim Halil Öner’i oyundan alan ve kalan sürede 10’a 10 mücadele eden teknik direktör Fuat Çapa, ‘Yılın Gillette Gibi Hareketi’ne layık görüldü.

Ödülü, Çapa’ya P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu verdi. Turnaoğlu Gillette Gibi sporcuyu kazanma yolunda mücadeleyi bırakmayan, başarısıyla olduğu kadar saygısıyla da öne çıkan, her zaman adil ve dürüst davranarak örnek olan, takımına güven veren ve gelecek nesillere de ilham kaynağı olan sporcu olarak tanımladı. Ödülün ardından Turnaoğlu, “Hem P&G hem de Gillette olarak, sporla iç içe olmayı çok seviyoruz. sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyor, özellikle gençlerin sporla aktif bir şekilde ilgilenmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi. Turnaoğlu ayrıca, Gillette olarak geleceğin adil, saygılı, dürüst, çalışkan sporcularının yetişmesi için Milliyet, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin de desteği ve tüketicilerin de katılımı ile güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirtti ve “Bir ilki gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

2018’de Sporun Zirvesinde Yer Alanlar…

Gillette Milliyet Yılın Futbolcusu Ödülü, Roma’da gösterdiği performansla göz kamaştıran Cengiz Ünder’e gitti. Ödülü, Ünder adına Utku Cenikli aldı.

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’nü THY adına Genel Müdür İlker Aycı aldı. Ödülü, Aycı’ya Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay

Yılın Sporcusu Ödülü, geçen yıl da ödülün sahibi olan Ramil Guliyev’e verildi. Guliyev’e ödülünü C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü’nü Tekvando’da Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan İrem Yaman aldı. Genç sporcu ödülünü Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir Güler’in elinden aldı.

Yılın Gillette Gibi Espor Takımı Ödülü’nü kazanan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1907 Fenerbahçe Espor Takımı oldu. Ödülü, Türkiye Espor Federasyonu Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir

Yılın Takımı Ödülü’nü kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’na ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.

2017 – 2018 yılında Tahincioğlu Basketbol Süper Liginde şampiyonluğa ulaşan ve EuroLeague finalinde ikinciliği elde eden Fenerbahçe Basketbol Takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, üst üste ikinci defa ‘’Yılın Antrenörü’’ ödülünün sahibi oldu. Antrenör adına sahneye çıkan Cenk Renda’ya, ödülü Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

2018-2019 sezonunun ilk yarısında Galatasaray formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası BundesLiga ekiplerinden Stuttgart’a transfer olan Ozan Kabak, ‘’Yılın Çıkış Yapan Sporcusu’’ ödülünü kazandı. Geceye katılamayan 19 yaşındaki sporcu adına ödülü Fazıl Güde Özdemir teslim aldı. Ozak Kabak sporseverlere video ile teşekkür etti.

Kasım 2018’de Meksika’da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonasında ikinci olarak tüm Türkiye’nin göğsünü kabartan Ampute Futbol Milli Takımımız, ‘’Yılın Paralimpik – Engelli Sporcusu / Takımı’’ ödülüne layık görülürken; takıma ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik

Beşiktaş’ın dünyaca ünlü kanat oyuncusu Ricardo Quaresma, gecede ‘’Altınyıldız Classics Özel Ödülü’’nün sahibi olurken; BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tınarlıoğlu, Portekizli oyuncuya ödülünü teslim etti.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu’nun takdim ettiği ‘’HDI Sigorta Özel Ödülü’’, Başakşehir’in başarılı kalecisi Mert Günok’un olurken; ‘’Namık Sevik Özel Ödülü’’nü, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı’nın elinden Cemal Ersen aldı.

‘’İslam Çupi Özel Ödülü’’ ise, geçtiğimiz Eylül ayında aramızdan ayrılan Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem’e verildi. Ödülü, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Badem’in oğlu Burçin Badem’e takdim etti.