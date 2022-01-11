5. Ekonomi Zirvesinde Yeşil Ekonomi Teması
Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, “Yeşil Ekonomi” ana temasıyla Kalyon PV ana sponsorluğunda Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.
5.İstanbul Ekonomi Zirvesi, ‘‘Yeşil Ekonomi’’ temasıyla gerçekleştirildi. Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in ev sahipliği yaptığı zirvenin açılışı, Türkiye’nin ve dünyanın genel durumuna yönelik bir tanıtım filmi ile başladı. Çevresel riskleri azaltıcı yatırımların ‘Yeşil Ekonomi’ ile nasıl karakterize edildiği, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiği üzerinde duruldu.
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