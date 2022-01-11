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5. Ekonomi Zirvesinde Yeşil Ekonomi Teması

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Ibrahim Abdurakhmonov
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Abdullah Değer
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Abdullah Değer, Haluk Kalyoncu, Aleksa Behiç, Kürşad Tüzmen
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Aleksa Becic
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Annemarie Straathof
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Beril Çavuşoğlu
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ELİF BALCI FİSUNOĞLU, PETER FATH, ABDULLAH DEĞER, KÜRŞAD TÜZMEN, İSMAİL GÜLLE, KAAN SALTIK, MERVE DOĞRU, FİRUZ BAĞLIKAYA
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Emine Erdem, Ebru Karalar
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Firuz Bağlıkaya
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Hakan Tiftik
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İsmail Gülle
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Joseph Hernandez
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Kaan Saltık
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Mehmet Selim Acar
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Nuray Karalar
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Orhan Muratlı
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Turhan Özen
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UĞUR GÜLEK BALTA, FURKAN TANRIVERDİ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN , ILGAZ GÜRSOY, OTO PİSON, ABDURAHMONZODA ABDURAHMON
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Virgil Popescu
Davet

5. Ekonomi Zirvesinde Yeşil Ekonomi Teması

yazan:
34
Okuma süresi 1 dakika

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi, “Yeşil Ekonomi” ana temasıyla Kalyon PV ana sponsorluğunda Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

5.İstanbul Ekonomi Zirvesi, ‘‘Yeşil Ekonomi’’ temasıyla gerçekleştirildi. Devlet Eski Bakanı, İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer’in ev sahipliği yaptığı zirvenin açılışı, Türkiye’nin ve dünyanın genel durumuna yönelik bir tanıtım filmi ile başladı. Çevresel riskleri azaltıcı yatırımların ‘Yeşil Ekonomi’ ile nasıl karakterize edildiği, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerektiği üzerinde duruldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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